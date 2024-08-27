Слежку не заметили: подруга Ирины Фарион рассказала о последней встрече с ней

Близкая подруга общественного деятеля рассказала об Ирине Фарион. Та отметила, что не видела, чтобы за ними кто-то ходил.

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19 июля во Львове было совершено вооруженное нападение на известного общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион. В Фарион стреляли возле ее дома. Женщина умерла в больнице. О последних ее днях перед покушением рассказала Оксана Микитюк, ближайшая подруга и коллега Ирины Дмитриевны, доцент кафедры украинского языка НУЛП. Об этом пишет OBOZ.UA.

Оксана Микитюк рассказала, что сначала она встретилась с Ириной Фарион 9 июля, за 10 дней до трагедии. Языковед неожиданно предложила сходить в магазин, чтобы поздравить подругу с днем рождения и купить ей подарок.

Ирина Фарион и Оксана Микитюк Фото: Соцсети

"Мы пошли смотреть суконки. Было очень весело, смеялись, примеряя обновки. Она тогда мне подарила не платье, а целый костюм. И сказала, что я должна его надеть на очень важное событие, но по личным соображениям, я не могу об этом сейчас рассказать больше", — вспоминает Микитюк.

Вновь они встретились через два дня, 11 июля. Пошли на кофе и Ирина Фарион подарила подруге две банки меда: "чтобы жизнь была медовой".

"Вот, собственно, и была наша последняя встреча. Возможно, парень, которого подозревают в ее убийстве (в совершении резонансного преступления подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра. — ред.), в тот день шел за нами, но мы ничего не видели", — вспоминает Микитюк.

Ирина Фарион и Оксана Микитюк Фото: Соцсети

Она знала, что Ирина Фарион планировала ехать с дочерью и внуками на отдых и поэтому не звонила, чтобы не мешать собираться. Но женщины переписывались 17 июля, за два дня до покушения на убийство.

"Ирина собирала донаты для военных и написала, что за мой учебник "Современный украинский язык: самобытность, система, норма" кто-то перевел две с половиной тысячи гривен (его должны были вручить в качестве подарка за помощь). Я ей ответила: "Боже, это же прекрасно!". Вот на этой научной ноте наша переписка закончилась", — вспоминает Микитюк. Она говорит, что не чувствовала опасности, или того, что Фарион волновалась за свою жизнь.

"Видела другое: невероятный позитив и огромные жизненные перспективы. В последнее время с ней было крайне сложно пройтись по Львову. Постоянно кто-то хотел фотографироваться, что-то спросить, рассказать. Невозможно описать, до какой степени она получала огромный позитив от людей. Поэтому то, что произошло, это просто горе, которое не описать никакими словами", — говорит женщина.

Также Микитюк вспомнила, что за три недели до гибели Ирина Фарион встретилась со своим бывшим мужем Остапом, отцом ее дочери Софии.

Они продолжали общаться, но когда Остап ушел на войну, контакты как-то потерялись.

Микитюк вспоминает, что Ирина хотела с ним встретиться и выяснить, в какой он бригаде. Это стало возможным, когда Остап сам позвонил дочери, когда пришел в отпуск, и тогда бывшие супруги встретились в последний раз.

Напомним, София Семчишин, дочь Ирины Фарион, дала первое интервью 25 июля. Она рассказала, что в последние дни перед убийством матери не могла спать и чувствовала тревожность.