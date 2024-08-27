Стеження не помітили: подруга Ірини Фаріон розповіла про останню зустріч із нею

Близька подруга громадської діячки розповіла про Ірину Фаріон. Та зауважила, що не бачила, щоб за ними хтось ходив.

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19 липня у Львові було скоєно збройний напад на відому громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон. У Фаріон стріляли біля її будинку. Жінка померла у лікарні. Про останні її дні перед замахом розповіла Оксана Микитюк, найближча подруга та колега Ірини Дмитрівни, доцентка катедри української мови НУЛП. Про це пише OBOZ.UA.

Оксана Микитюк розповіла, що спочатку вона зустрілась з Іриною Фаріон 9 липня, за 10 днів до трагедії. Мовознавиця несподівано запропонувала сходити до крамниці, щоб привітати подругу із днем народження та купити їй подарунок.

Ірина Фаріон та Оксана Микитюк Фото: Соцсети

"Ми пішли дивитися суконки. Було дуже весело, сміялися, приміряючи обновки. Вона тоді мені подарувала не сукню, а цілий костюм. І сказала, що я маю його одягти на дуже важливу подію, але з особистих міркувань, я не можу про це зараз розповісти більше", — згадує Микитюк.

Знов вони зустрілись через два дні, 11 липня. Пішли на каву і Ірина Фаріон подарувала подрузі дві банки меду: "щоб життя було медовим".

"Оце, власне, і була наша остання зустріч. Можливо, хлопець, якого підозрюють у її вбивстві (у скоєнні резонансного злочину підозрюють 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра. — ред.), того дня йшов за нами, але ми нічого не бачили", — згадує Микитюк.

Ірина Фаріон та Оксана Микитюк Фото: Соцсети

Вона знала, що Ірина Фаріон планувала їхати із донькою та онуками на відпочинок і тому не телефонувала, щоб не заважати збиратись. Але жінки переписувались 17 липня, за два дні до замаху на вбивство.

"Ірина збирала донати для військових і написала, що за мій підручник "Сучасна українська мова: самобутність, система, норма" хтось переказав дві з половиною тисячі гривень (його мали вручити як подарунок за допомогу). Я їй відповіла: "Боже, це ж прекрасно!". От на цій науковій ноті наше листування закінчилося", — згадує Микитюк. Вона каже, що не відчувала небезпеки, чи того, що Фаріон хвилювалась за своє життя.

"Бачила інше: неймовірний позитив і величезні життєві перспективи. Останнім часом з нею було вкрай складно пройтися Львовом. Постійно хтось хотів фотографуватися, щось запитати, розповісти. Неможливо описати, до якої міри вона отримувала велетенський позитив від людей. Тому те, що сталося, це просто горе, яке не описати ніякими словами", — каже жінка.

Також Микитюк згадала, що за три тижні до загибелі Ірина Фаріон зустрілась зі своїм колишнім чоловіком Остапом, батьком її доньки Софії.

Вони продовжували спілкуватись, але коли Остап пішов на війну, контакти якось загубилися.

Микитюк згадує, що Ірина хотіла із ним зустрітись та з'ясувати, у якій він бригаді. Це стало можливим, коли Остап сам зателефонував доньці, коли прийшов у відпустку, і тоді колишнє подружжя зустрілось востаннє.

Нагадаємо, Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон, дала перше інтерв'ю 25 липня. Вона розповіла, що в останні дні перед вбивством матері не могла спати та відчувала тривожність.