За четыре дня до смерти Ирина Фарион озвучила, когда закончится война в Украине (видео)

Свое последнее интервью языковед Ирина Фарион записала за четыре дня до того как ее убили.

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Украинский языковед Ирина Фарион, которую убили возле ее дома 19 июля 2024 года, за четыре дня до своей смерти ответила на главный вопрос, который интересует всех украинцев и весь мир, когда закончится война. Свое мнение относительно завершения военного конфликта между Украиной и Россией она высказала в интервью на канале "Сила Влияния".

Первая часть большого интервью Ирины Фарион, которое оказалось ее последним перед смертью вышла 15 августа 2024 года. Вторая его часть была опубликована вчера, 10 сентября.

В интервью языковеда, которое оказалось ее последним, Ирина Фарион предположила, что окончание войны в Украине может быть таким же неожиданным, как ее начало для большинства украинцев.

"Вы знаете, как вот очень для многих было неожиданностью это большое вторжение, в феврале 2022 года. Так может очень неожиданно завершиться эта игра. Но вопрос, какой ценой, и не станет ли мир страшнее войны, в смысле ментальном. Мы сейчас все живем одним, чтобы наши ребята были живы, чтобы они вернулись, и были здоровы. Так начинается утро каждой семьи — выйти на связь. Выходит ли на связь твой воин. Конечно мы все переживаем, чтобы они вернулись, чтобы дети не росли без родителей. Но вместе с тем мы понимаем, если нам предложат мир ценой потери наших территорий, то где гарантия, что через некоторое время нам не откусят снова часть земли", — сказала Ирина Фарион.

Кроме этого, языковед заявила, что Украина и так уже потеряла большую часть своих земель и рассказала исторические доказательства того, что украинцы постоянно ведут борьбу за свое.

"Почему?" Да, потому что у нас уже откушены территории, потому что 21 тысяча квадратных километров в составе Польши, согласно решению Керзона, министра иностранных дел Великобритании. Он себе так нарисовал. И наш Перемышль, центр возрождения Украины в ХІХ веке, не Львов, а Перемышль, теперь Пшемысль. Наш Ряшев — теперь их Жешув. И мы теперь имеем в Перемышле одну школу имени Маркияна Шашкевича, но я думаю, что ее не будет. Далее мы потеряли Кубань. Мы потеряли Воронежчину, Белгородщину, это что за территории, это украинские территории. Мы потеряли Пинщину, которая входит в состав Беларуси, а там сохранился украинский говор. Дальше мы потеряли Мармарощину, мы потеряли Приднестровье — это все Украина. Это же вообще какой-то странный геополитический пояс какой-то. Это же все украинские земли, возвращение которых в Украину наш Петр Болбочан имел задачу номер один. Так же и Крым, который он освободил за 10 дней", — рассказала Ирина Фарион.

Также Фарион рассказала, что стоит понимать, несмотря на оружие, которое мы получаем в помощь, нам не хватает обычной пехоты и командиров, которые имеют профессиональное военное образование.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Садовый озвучил свою версию убийства Фарион.

Кроме этого, Фокус писал, что подруга Ирины Фарион рассказала о последней встрече с ней.