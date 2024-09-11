За чотири дні до смерті Ірина Фаріон озвучила, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Своє останнє інтерв'ю мовознавиця Ірина Фаріон записала за чотири дні до того, як її вбили.

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Українська мовознавця Ірина Фаріон, яку вбили поблизу її будинку 19 липня 2024 року, за чотири дні до своєї смерті відповіла на головне питання, яке цікавить всіх українців і весь світ, коли закінчиться війна. Свою думку стосовно завершення військового конфлікту між Україною та Росією вона висловила в інтервʼю на каналі "Сила Впливу".

Перша частина великого інтервʼю Ірини Фаріон, яке виявилося її останнім перед смертю, вийшла 15 серпня 2024. Другу його частину було опубліковано вчора, 10 вересня.

В інтервʼю мовознавиці, яке виявилося її останнім, Ірина Фаріон припустила, що закінчення війни в Україні може бути таким же неочікуваним, як її початок для більшості українців.

"Ви знаєте, як от дуже для багатьох було несподіванкою це велике вторгнення, в лютому 2022 року. Так може дуже несподівано завершитися ця гра. Але питання, якою ціною, і чи не стане мир страшнішим за війну, в сенсі ментальному. Ми зараз всі живемо одним, щоб наші хлопці були живі, щоб вони повернулися і були здорові. Так розпочинається ранок кожної родини — вийти на звʼязок. Чи виходить на зв’язок твій воїн. Звісно, ми всі переживаємо, щоб вони повернулися, щоб діти не росли без батьків. Але водночас ми розуміємо, якщо нам запропонують мир ціною втрати наших територій, то де гарантія, що через деякий час нам не відкусять знову частину земель", — сказала Ірина Фаріон.

Крім цього, мовознавиця заявила, що Україна й так уже втратила велику частину своїх земель і надала історичні докази того, що українці постійно ведуть боротьбу за своє.

"Чому? Та, тому що у нас вже відкушені території, тому що 21 тисяча квадратних кілометрів у складі Польщі, відповідно до рішення Керзона, міністра закордонних справ Великої Британії. Він собі так намалював. І наш Перемишль, центр відродження України у ХІХ столітті, не Львів, а Перемишль, тепер Пшемисль. Наш Ряшів — це тепер їхній Жешув. І ми тепер маємо в Перемишлі одну школу імені Маркіяна Шашкевича, та я думаю, що її не буде. Далі ми втратили Кубань. Ми втратили Воронежчину, Білгородщину, це що за території, це українські території. Ми втратили Пінщину, яка входить до складу Білорусі, а там збереглася українська говірка. Далі ми втратили Мармарощину, ми втратили Придністровʼя — це все Україна. Це ж взагалі якийсь дивний геополітичний пояс якийсь. Це ж все українські землі, повернення яких в Україні наш Петро Болбочан мав завдання номер один. Так само й Крим, який він звільнив за 10 днів", — розповіла Ірина Фаріон.

Також Фаріон розповіла, що варто розуміти, попри зброю, яку ми отримуємо в допомогу, нам не вистачає звичайної піхоти і командирів, які мають фахову військову освіту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Садовий озвучив свою версію вбивства Фаріон.

Крім цього, Фокус писав, що подруга Ірини Фаріон розповіла про останню зустріч із нею.