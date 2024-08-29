"Вона була вчителькою моєї дружини": Андрій Садовий озвучив свою версію вбивства Фаріон (відео)

Ірину Фаріон вбили наприкінці липня 2024 року поблизу її власного дому. Нині триває слідство.

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56-річний міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, до якого, на його думку, може бути причетна країна-агресор. Про це він заявив в інтерв’ю Ростислава Калацинського.

Зокрема, обговорюючи ймовірного вбивцю Ірини Фаріон, 18-річного юнака, яки близько тижня сидів біля будинку мовознавиці, одягнувши панамку та окуляри, Садовий зазначив, що поки немає кінцевого вердикту і вироку суду, точно не можна назвати ім’я винного.

"Ви знаєте, в сьогоднішньому світі технологій можна запрограмувати будь-яку людину вчиняти ті, чи інші дії. І часто так буває. Ми не знаємо кінцевого вердикту суду. Я знаю тільки що це є ницо, коли вбивають жінку, тим паче беззахисну. Це великий шок для громади міста. Ба більше Ірина Фаріон була вчителькою для моєї дружини Катерини, вона викладала в академії мистецтв, дочка Фаріон працює у нас в міській раді. І це так зачепило нас. Тому це діло честі, правоохоронців і всіх органів довести до кінця, щоб був вирок суду", — сказав Садовий.

На запитання журналіста, як він ставився до Ірини Фаріон, адже вона часто доволі різко висловлювалася в його сторону, він відповів, що не пам’ятає нічого такого, що могло його образити.

"Я чесно кажучи не пригадую від неї якихось там прямих наїздів. Я чесно кажучи до неї мав завжди добрий перенос. Для мене вона є сильною людиною, сильним політиком і вона є прикладом для дуже багатьох. Вона вміла по голові влупити, що мозги вилітали то наліво, то направо. Така вона є. Бачте, говорю про неї в сьогоднішньому часі", — сказав Садовий.

Крім цього, Садовий припустив, що цілком ймовірно до вбивства Ірини Фаріон може бути причетна рука РФ, адже країна вкладає чимало коштів для того, пропагувати свої наративи.

"Однозначно, що це вбивство вигідно країні агресору, щоб посіяти ворожнечу. Вони зрозуміли, що захопити вони нас не можуть, тому вони будуть робити все можливе, щоб ми сварилися, робити всякі провокації. Ви дивіться скільки вони сьогодні мільярдів викидають на пропаганду. І я бачу сьогодні як та динаміка пішла по городу в різних країнах. Це треба розуміти і це треба знати. Тільки вирок суду може чітко встановити істину. Зараз є припущення. Ми всі за цим спостерігаємо", — резюмував мер Львова.

14:00 - Садовий про вбивство Фаріон

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Ірини Фаріон назвала свою версію вбивства мовознавиці.

Крім цього, Фокус писав, що Сергій Притула після вбивства Ірини Фаріон розповів про замах на нього.