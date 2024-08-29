"Она была учительницей моей жены": Андрей Садовый озвучил свою версию убийства Фарион (видео)

Ирину Фарион убили в конце июля 2024 года вблизи ее собственного дома. Сейчас идет следствие.

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56-летний городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал убийство языковеда Ирины Фарион, к которому, по его мнению, может быть причастна страна-агрессор. Об этом он заявил в интервью Ростислава Калацинского.

В частности, обсуждая вероятного убийцу Ирины Фарион, 18-летнего юношу, который около недели сидел возле дома языковеда, надев панамку и очки, Садовый отметил, что пока нет конечного вердикта и приговора суда, точно нельзя назвать имя виновного.

"Вы знаете, в сегодняшнем мире технологий можно запрограммировать любого человека совершать те или иные действия. И часто так бывает. Мы не знаем конечного вердикта суда. Я знаю только что это низко, когда убивают женщину, тем более беззащитную. Это большой шок для общества города. Тем более Ирина Фарион была учительницей для моей жены Екатерины, она преподавала в академии искусств, дочь Фарион работает у нас в городском совете. И это так задело нас. Поэтому это дело чести, правоохранителей и всех органов довести до конца, чтобы был приговор суда", — сказал Садовый.

На вопрос журналиста, как он относился к Ирине Фарион, ведь она часто довольно резко высказывалась в его сторону, он ответил, что не помнит ничего такого, что могло его обидеть.

"Я честно говоря не припоминаю от нее каких-то там прямых наездов. Я честно говоря к ней имел всегда хороший перенос. Для меня она является сильным человеком, сильным политиком и она является примером для очень многих. Она умела по голове влупить, что мозги вылетали на лево-право. Такая она есть. Видите, говорю о ней в сегодняшнем времени", — сказал Садовый.

Кроме этого, Садовый предположил, что вполне вероятно к убийству Ирины Фарион может быть причастна рука РФ, ведь страна вкладывает немало средств для того, пропагандировать свои нарративы.

"Однозначно, что это убийство выгодно стране агрессору, чтобы посеять вражду. Они поняли, что захватить они нас не могут, поэтому они будут делать все возможное, чтобы мы ссорились, делать всякие провокации. Вы смотрите сколько они сегодня миллиардов выбрасывают на пропаганду. И я вижу сегодня как и динамика пошла в огород в разных странах. Это надо понимать и это надо знать. Только приговор суда может четко установить истину. Сейчас есть предположения. Мы все за этим наблюдаем", — резюмировал мэр Львова.

14:00 — Садовый об убийстве Фарион

Напомним, ранее мы писали, что дочь Ирины Фарион назвала свою версию убийства языковеда.

Кроме этого, Фокус писал, что Сергей Притула после убийства Ирины Фарион рассказал о покушении на него.