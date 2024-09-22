"С вероятностью 99,99%": подозреваемый в убийстве Фарион был на месте преступления, — адвокат

По словам Натальи Романик, новые доказательства противоречат заявлениям Вячеслава Зинченко. Результаты экспертизы показали, что он находился по адресу, где выстрелили в языковеда.

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Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,99%. Об этом заявила адвокат, представляющая интересы семьи общественной деятельницы Наталья Романик в интервью "Украинским новостям".

По ее словам, это новые детали расследования. Результаты экспертизы показали, что обвиняемый практически точно был на месте преступления, а это доказательство противоречит заявлениям самого Вячеслава Зинченко.

Накануне был продлен срок досудебного расследования и это обычная практика, ведь речь идет про особо тяжкое преступление. В связи с этим требуется больше времени для того, чтобы тщательно рассмотреть все факты.

"О продлении срока содержания под стражей, следствие заявило новые доказательства, в частности, заключение одорологической экспертизы, экспертизы запаховых следов, согласно результатам которой, Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,99%. Это доказательство противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте преступления, и в совокупности с другими доказательствами создает цельную картину", — заявила Наталья Романик.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион. Прокуроры, которые занимаются делом об убийстве Ирины Фарион, сообщили, что им нужно время для проведения 51 экспертизы. Суд согласился с такими аргументами и продлил сроки досудебного следствия и арест подозреваемого.

Также в этот день адвокат подозреваемого в убийстве Фарион раскрыл новые детали. По словам Игоря Сулимы, якобы нет ничего, что подтверждало бы причастность Вячеслава Зинченко к трагедии. После убийства языковеда он еще 2 дня гулял по Львову, пока правоохранители по всей стране искали причастного к преступлению.