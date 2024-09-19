"Защитите от радикалов и РФ": суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Прокуроры, которые занимаются делом об убийстве Ирины Фарион, сообщили, что им нужно время для проведения 51 экспертизы. Суд согласился с такими аргументами и продлил сроки досудебного следствия и арест подозреваемого.

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Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко предупредил, что на его жизнь готовят покушение радикально настроенные граждане и российские спецслужбы. В связи с этим он попросил суд не менять ему меру пресечения и дальше держать под арестом. О решении суда в отношении Зинченко рассказали в медиа "Эспрессо Запад".

В 13 час. 19 сентября началось заседание Галицкого районного суда, во время которого планировали избрать меру пресечения Зинченко. Фигурант сообщил, что готовится покушение на его жизнь и якобы поступили соответствующие угрозы. Для безопасности его удерживают не в СИЗО, а в другом тайном месте. Со слов подозреваемого, он не планирует ничего с собой делать и если его найдут мертвым — то это будут действия злоумышленников. В связи с этим 18-летний юноша просил суд продлить арест, чтобы защитить его жизнь и здоровье.

"Я с собой ничего делать не собираюсь. Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Поэтому если со мной что-то произойдет, то мне "помогли", — сказал он журналистам в перерыве заседания.

Судьи услышали также обращение прокуроров по делу. Представители обвинения объяснили, что в течение двух месяцев не успели провести все необходимые следственные действия и им нужно больше времени: ориентировочно — до октября-ноября. Чтобы выяснить детали дела, проведут 51 экспертизу, говорится в заметке "Еспресо".

В итоге суд объявил, что Вячеславу Зинченко продлевается на 6 месяцев содержания под стражей, а срок досудебного расследования продлили до 26 января 2025 года.

Убийство Фарион — детали

Отметим, убийство литературоведа Ирины Фарион произошло днем 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный мужчина подошел вплотную к женщине и выстрелил в висок, подтвердил детали преступления мэр Львова Андрей Садовый. Женщина умерла в больнице, не придя в сознание. Тем временем правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство (наказание — 7-15 лет тюрьмы).

За неделю подозреваемого отыскали в Днепре: его задержали 25 июля, провели обыск в квартире, просмотрели переписку в соцсетях. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оперативники просмотрели видео с камер наблюдения вокруг места преступления, обыскали лес, где заметили подозреваемого, выследили квартиру, где он жил несколько недель и его путь домой. Задержанный, 18-летний недавний школьник Вячеслав Зинченко, не отрицал причастность к преступлению, но родители и друзья рассказали, что он патриот и поддерживал украинскую армию.

Напоминаем, 19 сентября адвокат Зинченко во время заседания суда заявил, что имеет определенные факты, которые отрицают вину подзащитного. 10 сентября в сети опубликовали последнее интервью Ирины Фарион, в котором она предположила, когда закончится российско-украинская война.