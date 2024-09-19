"Захистіть від радикалів і РФ": суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Прокурори, які займаються справою про убивство Ірини Фаріон, повідомили, що їм потрібен час для проведення 51 експертизи. Суд погодився з такими аргументами і продовжив терміни досудового слідства та арешт підозрюваного.

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Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко попередив, що на його життя готують замах радикально налаштовані громадяни та російські спецслужби. У зв'язку з цим він попросив суд не змінювати йому запобіжний захід і далі тримати під арештом. Про рішення суду щодо Зінченка розповіли у медіа "Еспресо Захід".

О 13 год. 19 вересня почалось засідання Галицького районного суду, під час якого планували обрати запобіжний захід Зінченку. Фігурант повідомив, що готується замах на його життя і начебто надійшли відповідні погрози. Для безпеки його утримують не в СІЗО, а в іншому таємному місці. Зі слів підозрюваного, він не планує нічого з собою робити і якщо його знайдуть мертвим — то це будуть дії зловмисників. У зв'язку з цим 18-річний юнак просив суд продовжити арешт, щоб захистити його життя та здоров'я.

"Я з собою нічого робити не збираюсь. Я себе вбивати не хочу ні в якому разі. Тож якщо зі мною щось станеться, то мені "допомогли", — сказав він журналістам у перерві засідання.

Судді почули також звернення прокурорів щодо справи. Представники обвинувачення пояснили, що протягом двох місяців не встигли провести усі необхідні слідчі дії і їм потрібно більше часу: орієнтовно — до жовтня-листопада. Щоб з'ясувати деталі справи, проведуть 51 експертизу, ідеться у дописі "Еспресо".

В підсумку суд оголосив, що В'ячеславу Зінченку продовжується на 6 місяців тримання під вартою, а термін досудового розслідування продовжили до 26 січня 2025 року.

Вбивство Фаріон — деталі

Зазначимо, убивство літературознавиці Ірини Фаріон відбулось вдень 19 липня 2024 року у Львові. Невідомий чоловік підійшов впритул до жінки та вистрелив у скроню, підтвердив деталі злочину мер Львова Андрій Садовий. Жінка померла в лікарні, не прийшовши до тями. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство (покарання — 7-15 років тюрми).

За тиждень підозрюваного відшукали у Дніпрі: його затримали 25 липня, провели обшук у квартирі, проглянули листування у соцмережах. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що оперативники проглянули відео з камер спостереження навколо місця злочину, обшукали ліс, де помітили підозрюваного, вистежили квартиру, де він жив кілька тижнів і його шлях додому. Затриманий, 18-річний недавній школяр В'ячеслав Зінченко, не заперечував причетність до злочину, але батьки та друзі розповіли, що він патріот і підтримував українське військо.

Нагадуємо, 19 вересня адвокат Зінченка під час засідання суду заявив, що має певні факти, які заперечують вину підзахисного. 10 вересня у мережі опублікували останнє інтерв'ю Ірини Фаріон, у якому вона припустила, коли закінчиться російсько-українська війна.