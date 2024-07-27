"Хотел добровольцем идти": мать подозреваемого в убийстве Фарион считает, что ее сына "используют"

Когда следователи только приехали задерживать парня они не сомневались, что перед ними убийца. Но уже после обыска и допроса, говорит Елена Зинченко, у нее возникло ощущение, что правоохранители уже не уверены в этом.

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Вячеслав Зинченко не мог совершить убийство украинского языковеда Ирины Фарион. Такое убеждение в разговоре с "Информатором" выразила мать подозреваемого Елена Зинченко.

Женщина уверена, что ее сын не совершал это преступление, и даже у следствия уже в Днепре начали появляться определенные сомнения, вспоминает она.

Она считает, что ее сына используют, но для чего, не знает.

"Нет, я не верю. Его, кажется, используют", — подчеркнула мать юноши.

Уже во время задержания следователи, по мнению женщины, не считали парня виновным. Когда правоохранители только приехали, они думали, что перед ними "киллер", но после обыска и допроса у женщины возникло ощущение, что они сомневаются.

Пробыл во Львове менее двух недель

Весь июнь парень зарабатывал на поездку во Львов, потому что хотел поехать за свои средства. К тому же возникли проблемы с билетами на поезд. Вячеславу Зинченко удалось приобрести билет, которые вернули пассажиры, но билетов, чтобы ехать обратно, у него не было, и он должен был остаться.

"Он позвонил и сказал, что останется еще дней на пять. Я это связала с тем, что было очень жарко здесь, в Днепре. Здесь было где-то градусов +38 ...+40", — вспомнила женщина.

В целом юноша пробыл во Львове менее двух недель, но звонил матери, которая в это время была в Тернополе, каждый день, рассказывая о делах. Когда разыскивали убийцу, говорили, что парень приходил в дом Ирины Фарион две-три недели, и это вообще не о ее сыне, — уверяет женщина.

"Потому что, я знаю, что выехал он в понедельник (8 июля) в 18 часов из Днепра, а возвращался из Львова в воскресенье днем (21 июля). Потому что я здесь его в Днепре возила на процедуры. Это также могут доказать. То есть он был там менее двух недель вообще с поездками", — рассказала она.

Ничего подозрительного

В поведении своего сына женщина не замечала ничего подозрительного. Он планировал дальше развиваться и 10 августа собирался идти на курсы водителей и говорил, что на это потребуются деньги.

Ранее, отметила женщина, ее сын никогда не упоминал Ирину Фарион, хорошо разговаривал на украинском и даже указывал на ошибки, которые иногда делала Елена Зинченко.

Женщина призналась, что сначала присматривалась к фото подозреваемого в панаме и очках, которые появились в СМИ, но когда послушала свидетелей, убедилась, что это не может быть ее сын.

"Они говорили о 2-3 неделях. Это первое, о чем я подумала, что не может такого быть. Ну, это я уже потом анализировала. И когда говорили, что рост 170-180 см, а я знаю, что мой сын почти под 190 см. Где-то метр восемьдесят пять. То есть это также не о моем сыне говорили. И также говорили о промежутке в 10 см. То есть знаете, это такой разбег большой, но все равно не попадало... И я была уверена, что это не он", — рассказала мать, добавив, что когда он ехал обратно, она звонила парню, потому что переживала, что правоохранители могут задерживать всех молодых парней.

Хотел пойти добровольцем

Вячеслав Зинченко хотел стать военным и поддерживал их, — отметила женщина. В марте он окончил курсы операторов БПЛА. Он также хотел идти на войну, как и его отец, который сейчас воюет, но муж его отговаривал.

"Ему только исполнилось 18, а он уже... хотел добровольцем идти. И он сказал, что после поездки во Львов решит, пойдет он добровольцем или не пойдет", — рассказала мать подозреваемого.

Также она уверяет, что у ее сына, который поступил на журналистику в университет, не было оружия. Также он никогда не ходил стрелять, по крайней мере в Днепре так точно.

Напомним, 26 июля во Львове избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион 18-летнему Вячеславу Зинченко, который отрицает, что стрелял в языковеда. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

В свою очередь заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что подозреваемый действительно стрелял в женщину, считая, что действовал правильно.