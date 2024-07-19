Покушение на Фарион: все детали стрельбы во Львове (фото, видео)

Языковед Ирина Фарион находится в реанимации в критическом состоянии. Нападение квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

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19 июля скандально известный языковед Ирина Фарион стала жертвой покушения на убийство. Фокус собрал все, что известно об инциденте на момент публикации материала.

Журналистка Марта Олиярник сообщила, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Фарион, и ее забрала "скорая". Соседи видели, что стрелок был в перчатках и имел оружие без глушителя.

В СМИ передали, что языковеда доставили в больницу около 20:00, и медики оценили ее состояние как крайне тяжелое. В медиа проинформировали, что соседи в течение двух недель замечали "подозрительного парня в шляпе", который "сидел на скамейке и чего-то ждал". Также появилась информация, что 20 июля Фарион должна была ехать в Болгарию — в отпуск с внуками.

Покушение на Фарион: подтверждение полиции и больницы

В полиции, не разглашая имени, подтвердили факт стрельбы и то, что была госпитализирована 60-летняя женщина с огнестрельным ранением головы. Как выяснили правоохранители, выстрел раздался примерно в 19:30.

В соцсетях проинформировали, что во Львове и области объявлена спецоперация полиции по перехвату стрелка. Блогер Андрей Смолий заявил, что в Фарион стрелял парень в возрасте 20–25 лет, и он ждал жертву у выхода.

В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова подтвердили, что в реанимации находится женщина с огнестрельным ранением. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что Фарион в тяжелом состоянии и пожелал ей выздоровления.

Зеленский и глава МВД прокомментировали покушение на Фарион

Президент Владимир Зеленский заявил, что к расследованию покушения на Фарион привлечены "все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ". Он подтвердил, что за жизнь языковеда борются врачи.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", — добавил Зеленский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что покушение на Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Он отметил, что правоохранители имеют показания свидетелей и обрабатывают данные с камер видеонаблюдения.

Напомним, в июле языковед Ирина Фарион попала в скандал, призвав украинских певцов отправиться на передовую. Ей ответила жена артиста Виталия Козловского, который мобилизовался во время полномасштабной войны.

Также Фарион сделала громкое заявление перед проведением Евровидения-2024. Представительниц Украины Jerry Heil и АІуопа АІуопа она назвала "гибридами" из-за псевдонимов.