"Насилие заслуживает осуждения": Зеленский рассказал о поиске стрелка Фарион (видео)

Раскрытие преступления по покушению на языковеда Ирину Фарион находится в активной фазе. По словам президента Владимира Зеленского, о розыске нападавшего докладывают руководитель МВД Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк.

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Вечером 19 июля во Львове стрелок попал в голову языковеда Ирины Фарион. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, нападение квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", — сказал Игорь Клименко.

Он отметил, что правоохранители и другие необходимые службы работают на месте происшествия. Полиция имеет показания свидетелей, обрабатывает данные с камер видеонаблюдения.

Клименко сообщил, что раскрытие преступления находится в активной фазе. Также он систематически получает доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах.

Покушение на Фарион: реакция президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему оперативно докладывают руководитель МВД Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Для установления обстоятельств преступления задействованы все необходимые силы Нацполиции и СБУ.

"Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", — сказал Владимир Зеленский.

Что известно о нападении на Ирину Фарион во Львове

Вечером 19 июля около 19:30 неизвестный выстрелил в голову Ирины Фарион. По сообщению полиции, ее госпитализировали в больницу. Во Львове и области объявили операцию по перехвату стрелка.

В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова рассказали, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в СМИ рассказали, что неизвестный, который стрелял в языковеда Ирину Фарион, был в перчатках и имел оружие без глушителя. Соседи пострадавшей видели в течение двух недель мужчину в шляпе, который сидел на скамейке и "чего-то ждал".