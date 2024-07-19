"Насильство заслуговує на засудження": Зеленський розповів про пошук стрільця Фаріон (відео)

Розкриття злочину щодо замаху на мовознавицю Ірину Фаріон перебуває в активній фазі. За словами президента Володимира Зеленського, про розшук нападника доповідають керівник МВС Ігор Клименко й керівник СБУ Василь Малюк.

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Ввечері 19 липня у Львові стрілок поцілив у голову мовознавиці Ірини Фаріон. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, напад кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя", — сказав Ігор Клименко.

Він зауважив, що правоохоронці та інші необхідні служби працюють на місці події. Поліція має покази свідків, опрацьовує дані з камер відеоспостереження.

Клименко повідомив, що розкриття злочину перебуває в активній фазі. Також він систематично отримує доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини.

Замах на Фаріон: реакція президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому оперативно доповідають керівник МВС Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк про розшук нападника на Ірину Фаріон. Для встановлення обставин злочину задіяно всі необхідні сили Нацполіції та СБУ.

"Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", — сказав Володимир Зеленський.

Що відомо про напад на Ірину Фаріон у Львові

Ввечері 19 липня приблизно о 19:30 невідомий вистрілив в голову Ірині Фаріон. За повідомленням поліції, її госпіталізували до лікарні. У Львові та області оголосили операцію з перехоплення стрілка.

У лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова розповіли, що жінка перебуває в реанімації у тяжкому стані. Їй надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ЗМІ розповіли, що невідомий, який стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон, був у рукавичках та мав зброю без глушника. Сусіди постраждалої бачили протягом двох тижнів чоловіка в капелюсі, який сидів на лавці та "чогось чекав".