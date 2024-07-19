Стрілок поцілив у голову Фаріон: деталі замаху від поліції (відео)

Невідомий поранив мовознавицю Ірину Фаріон у голову, її доправили до лікарні. Поліція вживає всіх заходів для встановлення та затримання стрілка.

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Ввечері 19 липня у Львові стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. Її госпіталізували в лікарню з вогнепальним пораненням голови. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Telegram.

"Поліція Львівщини встановлює обставини замаху на життя громадської діячки. Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню", — йдеться у повідомленні.

Приблизно о 19:30 у Львові невідома особа вистрілила у 60-річну жінку, її лікарі госпіталізували до медзакладу із пораненням голови.

У поліції наголосили, що на місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини. Наразі вживають усіх заходів для встановлення та затримання стрілка.

Громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що у Львові та області оголосили операцію перехоплення стрілка. На місці працює багато поліції.

"На місці зараз багато поліції та величезна калюжа крові. Стріляли близько 19:30", — сказав він.

Нагадаємо, ввечері 19 липня журналістка і телеведуча Марта Оліярник повідомила, що на вулиці Масарика у Львові вистрелили в мовознавицю Ірину Фаріон. За її словами, стрільця бачили місцеві, він був у рукавичках, зброя без глушника. В ЗМІ розповіли, що жінку доправили до лікарні. Медики оцінили стан як вкрай важкий.