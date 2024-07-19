У Львові стріляли у Фаріон: вона у критичному стані, — ЗМІ (фото)

Журналістка Марта Оліярник заявила, що у Львові стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. У ЗМІ передали, що вона госпіталізована.

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У скандально відому мовознавицю Ірину Фаріон стріляли. Про це 19 липня повідомила журналістка і телеведуча Марта Оліярник з посиланням на свої джерела.

"Чи вистріл був смертельним — достеменно невідомо, її забрала швидка", — зазначила вона.

Зі слів Оліярник, стрілянина сталася на вулиці Масарика у Львові. Вона розповіла, що стрілець поцілив у скроню.

"Стрільця бачили сусіди, був у рукавичках і зброя була без глушника", — додала журналістка.

У ZAXID.NET передали, що Фаріон доставили у лікарню в критичному стані. Джерела ЗМІ передали, що мовознавиця потрапила у відділення невідкладної медичної допомоги приблизно о 20:00. Її привезли з вогнепальним пораненням, медики оцінили стан як вкрай важкий.

"Пацієнтці надається невідкладна допомога", — додали журналісти.

У місцевому медіа "Львівич" передали, що протягом двох тижнів сусіди помічали "підозрілого хлопця в капелюсі", який "сидів на лавці і чогось чекав". Також зазначається, що 20 липня Фаріон планувала їхати з онуками на відпочинок у Болгарію.

Нагадаємо, у 2023 році мовознавиця Ірина Фаріон потрапила у гучний скандал через те, що запропонувала "азовцям" називати себе "руськими". Після її заяви, що російськомовні воїни ганьблять ЗСУ, у Львові вийшли на протест студенти. Викладачку звільнили з посади професора кафедри української мови у Львівській політехніці, але у червні 2024 року за рішенням суду офіційно поновили з виплатою неотриманих зарплат.

Перед Євробаченням-2024 Фаріон критикувала представниць від України Jerry Heil та Аlyona Аlyona через їхні псевдоніми. Мовознавиця назвала співачок "гібридами" та заявила про "ганьбу на весь світ".