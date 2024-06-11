Фаріон поновили на посаді у Львівській політехніці й виплатять їй майже 125 тисяч (фото)

Філологиня Ірина Фаріон заявила, що перемогла у "боротьбі за правду". Вона зазначила, що потрібно знайти й покарати "замовників".

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Скандально відома мовознавиця Ірина Фаріон повертається у Львівську політехніку, звідки була звільнена на тлі публічної критики військовослужбовців. Про це вона повідомила на сторінці у Facebook 10 червня.

Фаріон опублікувала фото наказу ректора Юрія Бобала, в якому йдеться про її відновлення на посаді професорки кафедри української мови. Окрім того, мовознавиці виплатять 123 927 гривень зі спецфонду університету. Ця сума середнім заробітком Фаріон за час вимушеного прогулу.

"Шановне панство! Правда — то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду — це ядро життя. І ми з вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил — і перемогли", — написала вона.

Фаріон подякувала усім, хто її підтримував, та навіть недругам за те, що зробили її сильнішою.

"Далі буде. Замовників слід виявити й покарати", — додала мовознавиця.

Наказ про поновлення Фаріон на посаді у Львівській політехніці Фото: Facebook / Ірина Фаріон

За що звільняли Ірину Фаріон?

4 листопада 2023 року вийшло інтерв’ю, в якому Фаріон запропонувала "азовцям", що не перейшли на українську мову, називати себе "руськими". Згодом мовознавиця уточнила, що "московороті бики" ганьблять ЗСУ.

У Львові вийшли на протест студенти, які вимагали звільнення Фаріон. Невдовзі викладачка отримала наказ про звільнення з 16 листопада. Факт звільнення підтвердив і голова МОН Оксен Лісовий. Окрім того, СБУ порушила справу проти Фаріон.

Філологиня звернулась у суд, щоб скасувати наказ про своє звільнення за незаконність. 29 травня Львівський апеляційний суд ухвалив постанову про поновлення Фаріон на посаді.

Нагадаємо, на передовій втратив життя командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський. Зазначається, що захисник загинув "в окопі".