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"Аморальний проступок": мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки"

Ірина Фаріон, мовознавиця Фаріон
Фото: ТГ Ірини Фаріон | Мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з "Львівської політехніки"

У соціальних мережах публікують фото наказу, згідно з яким Ірина Фаріон звільнено з посади професорки з 16 числа через "аморальний проступок, не сумісного з продовженням даної роботи".

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Колишню депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з посади професора кафедри української мови. Відповідне фото наказу про звільнення опублікували у Telegram.

Як можна побачити з документа, звільнили мовознавицю з ініціативи роботодавця за п. 3 Ст. 41 КзПП України, а саме: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

"Бухгалтерії університету провести всі необхідні виплати передбачені законодавством України", — йдеться у наказі.

Зазначимо, що документ підписаний 15 листопада, а офіційно звільнена професорка з 16 листопада.

Також звільнення ексдепутатки з НУ "Львівська політехніка" підтвердив й Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, у якому зазначив, що відповідний наказ про звільнення Ірини Фаріон вже підписаний ректором.

"Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Ірини Фаріон. Розслідування ведуть одразу за чотирма статтями Кримінального Кодексу. СБУ перевірятиме висловлювання мовознавиці та інцидент, де вона опублікувала особисті дані студента з Криму.

Зокрема, 4 жовтня екнардепка заявила, що не може називати українських військових, які спілкуються російською мовою, українцями. Невдовзі вона опублікувала пост у якому зазначила, що такі військові "ганьблять ЗСУ".

Студентам НУ "Львівська політехніка", де виклада Фаріон, не сподобалася така позиція викладачки та вони вийшли на мітинг, де вимагали її звільнення. Власне, у Міносвіти заявляли, що підтримують позицію студентів, однак повідомили, що питання про звільнення працівників вищі навчальні заклади приймають самостійно.