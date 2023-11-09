"Звільнити не можемо": у МОН відреагували на заяви Фаріон про російськомовних військових

У Міністерстві освіти України кажуть, що підтримують позицію студентів, однак рішення про звільнення працівників вищі навчальні заклади приймають самостійно.

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У Міносвіти відреагували на заяви мовознавиці та професорки НУ "Львівська політехніка" Фаріон стосовно російськомовних військовослужбовців. У міністерстві кажуть, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, що не поважають військових. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що вищі навчальні заклади мають не лише передавати знання, але й формувати повагу до таких цінностей, як гідність людини та повага до військовослужбовців. Відтак МОН повністю підтримує позицію, однак питання про звільнення викладачів виші вирішують самостійно.

Також у Міносвіти повідомили, що університети самостійно відповідають за те, щоб їхні працівники були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Тим часом у центрі комунікацій навчального закладу зазначили, що не несуть відповідальність за висловлювання працівників чи студентів, які були зроблені за межами університету.

Реакція студентів на висловлювання Ірини Фаріон

Нещодавно мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями захисників, які розмовляють російською мовою. На її думку, мовне питання важливіше та такі українці "ганьблять ЗСУ". Військові відреагували на таку позицію екснардепки та зазначили, що ніхто не має права ображати захисниць та захисників, а на діяльність Ірини Фаріон мають звернути увагу правоохоронні органи.

Така позиція мовознавиці також не сподобалася студентам НУ "Львівська політехніка", де вона викладає. Вони зазначили, що не можна допускати образи честі і гідності військовослужбовців. Окрім того, студенти вказали, що постійно підтримують українську армію та висловлювання Ірини Фаріон не співпадає з їхніми цінностями.

Позиція студентів НУ "Львівська політехніка" Фото: Скріншот

За інформацією ЗМІ, на одному з корпусів університету студенти розвісили листівки з написами "Фаріон – геть з політехніки", "Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших героїв" тощо.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Нагадаємо, Ірина Фаріон заявила, що внутрішня мовна боротьба є важливішою, за боротьбу на фронті. Також вона назвала російськомовних українців "внутрішніми ворогами" та "дикунами", а своїм ненависникам побажала "йти до пекла".

Також 8 листопада у Львові розгорівся ще один мовний скандал. Мешканці міста викликали правоохоронців на чоловіка, який гучно слухав музику слухав пісні радянської й російської групи "Ласковый май". За словами правоохоронців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та нецензурно лаявся.