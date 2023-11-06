Екскомандир "Азову" Максим Жорін коротко та влучно відповів на закид Фаріон

Екснардепка Ірина Фаріон не має права ображати жодний підрозділ української армії.

Related video

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін відповів на образи російськомовних бійців колишньою народною депутаткою та мовознавицею Іриною Фаріон. Про це сам майор ЗСУ написав у своєму блозі.

Він зазначив, що екснардепка не має права ображати жодний підрозділ ЗСУ, а правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на діяльність Фаріон, яка "розколює українське суспільство за ФСБшними методичками".

"Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців "Азова", третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Просто йди ти на**й", — висловився заступник командира 3 ОШБр.

Скандал із Фаріон: що відомо

Нагадаємо, мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються не державною мовою, оскільки вони, за її словами, "ганьблять Збройні сили України".

Закид Ірини Фаріон на адресу бійців "Азову"

За її словами, бійці ЗСУ мають "припинити вигадувати для себе відмазки". Також Фаріон наголосила на необхідності виконання законодавства та зазначила, що президент РФ Володимир Путін лише підтримає наявність російської мови в українському війську, оскільки, як вона вважає, це на користь його громадянам.

Раніше, 26 травня 2023 року, гучна заява Фаріон, у якій вона згадала крилатий вислів про кількість мов: "Скільки мов ти знаєш — стільки разів ти людина" — стала поштовхом до її особистих роздумів щодо того, як називати людей, які в Україні не розмовляють державною мовою.

За її словами, людям, які не знають української мови, не може бути виправдань, бо вони — зрадники.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року Ірина Фаріон сказала, що її 3-річний онук б'є російськомовних дітей.