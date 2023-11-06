Экс-командир "Азова" Максим Жорин коротко и метко ответил на упрек Фарион

Экс-нардеп Ирина Фарион не имеет права оскорблять ни одно подразделение украинской армии.

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Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин ответил на оскорбления русскоязычных бойцов бывшим народным депутатом и языковедом Ириной Фарион. Об этом сам майор ВСУ написал в своем блоге.

Он отметил, что экс-нардеп не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ, а правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность Фарион, которая "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".

"Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Просто иди ты на**й", — высказался заместитель командира 3 ОШБр.

Скандал с Фарион: что известно

Напомним, языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке, поскольку они, по ее словам, "позорят Вооруженные силы Украины".

Упрек Ирины Фарион в адрес бойцов "Азова"

По ее словам, бойцы ВСУ должны "прекратить придумывать для себя отмазки". Также Фарион подчеркнула необходимость выполнения законодательства и отметила, что президент РФ Владимир Путин только поддержит наличие русского языка в украинской армии, поскольку, как она считает, это на пользу его гражданам.

Ранее, 26 мая 2023 года, громкое заявление Фарион, в котором она вспомнила крылатое выражение о количестве языков: "Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек" стало толчком к ее личным размышлениям о том, как называть людей, которые в Украине не разговаривают на государственном языке.

По ее словам, людям, которые не знают украинского языка, не может быть оправданий, потому что они — предатели.

Напомним, в начале января 2023 года Ирина Фарион сказала, что ее 3-летний внук бьет русскоязычных детей.