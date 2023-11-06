"Почему они такие обалделые?": Фарион предложила "азовцам" называть себя "русскими" (видео)

Языковед Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке. Она предложила бойцам "прекратить придумывать для себя отмазы" и соблюдать закон.

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Украинская языковед и экс-нардеп Ирина Фарион сделала "громкое" заявление относительно бойцов бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады, которые до сих пор не перешли на украинский. Об этом известно из ее интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованного 4 ноября.

"Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны? И вы так умны. Что вам мешает выполнять 29 статью закона о Вооруженных силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда", — отметила Фарион.

Журналистка подчеркнула, что "азовцев" в то же время было бы "несправедливо" называть "кацапами".

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Почему они такие обалделые? Почему сошлось именно на украинском языке? Если они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм", – ответила языковед.

Она назвала "бздурой" то, что люди воюют в украинской армии и общаются на русском.

"Соблюдайте закон, это во-первых. Во-вторых, учите украинский язык. В-третьих, прекратите придумывать для себя отмазы, почему вы этого не делаете", — добавила Фарион.

Интервью с Ириной Фарион (об "азовцах" — с 8:28)

Напомним, ранее Ирина Фарион называла украинцев, говорящих на не государственном языке, "биологическим мусором". Она отмечала, что такие люди являются предателями.

Также экс-депутат и языковед призналась, что ее трехлетний внук с помощью кулаков "учит" детей в детсаду, чтобы они не разговаривали на русском.