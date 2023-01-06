"Учит украинскому языку": Ирина Фарион заявила, что ее 3-летний внук бьет русскоязычных детей

Экс-нардеп считает, что дети вынужденных переселенцев во Львове обязаны разговаривать исключительно на государственном языке. А если родителям это не нравится, то они могут садиться "на танк с буквой Z" и уезжать, утверждает Фарион.

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Экс-нардеп Украины от партии "Свобода" и языковед Ирина Фарион утверждает, что ее трехлетний внук Дмитрик в детсаду учит русскоязычных детей государственному языку, используя свой кулак. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано на ее официальном YouTube-канале.

"Почему мой Дмитрик, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой какого-нибудь Гришу, который ему говорит "привет", и мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку? Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: "Бабушка, в садике есть мо…ль!", а бабушка говорит, что "мо…ля надо уничтожать", — прокомментировала известный украинский деятель.

Она отметила, что таким образом ребенок учит других "правильному произношению".

Экс-нардеп считает, что все дети вынужденных переселенцев обязаны разговаривать исключительно на государственном языке. А если их родителям это не нравится, то они могут уезжать.

"Все родители, приехавшие сюда [Ирина Фарион живет во Львове] со своими москворотыми [уничижительное обозначение для русскоязычных] чадами, должны понимать, что их ребенок должен в детском саду говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка. Если тебе не нравится это, какие проблемы? Сел на танк с буквой Z или V и гэбанул отсюда!", — высказалась языковед.

При этом Фарион отметила, что раньше в Украине толерантно относились к русскоязычным, однако теперь "реакция может быть разная".

"Можно реагировать жестко, можно посылать в направлении корабля сразу, если ты услышал московское слово", — подчеркнула она.

Ранее экс-нардеп от партии "Свобода" и языковед Ирина Фарион призвала украинских военнослужащих не говорить на языке страны-агрессора, так как, по ее мнению, русский язык является "основной мотивацией Путина развязать войну с Украиной". После этого боец ВСУ с позывным "сержант Махно" обратился к экс-нардепу, а также всем, кто критикует русскоязычных жителей Украины, и попросил их "меньше болтать и обижать" тех, кто защищает Украину с оружием в руках.