"Ганьблять ЗСУ": Фаріон відповіла на критику своїх слів щодо російськомовних "азовців"

На думку колишньої народної депутатки, очільник Кремля Володимир Путін тільки підтримає наявність російської мови в українському війську, оскільки, як вона вважає, це на користь росіян.

Related video

Мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються не державною мовою, оскільки вони, з її слів, "ганьблять Збройні сили України". У Telegram-каналі вона опублікувала відповідний допис.

Вона запропонувала бійцям "припинити вигадувати для себе відмази". Колишня народна депутатка звернула увагу на необхідність виконання законодавства.

Важливо

Менше базікайте: боєць ЗСУ поставив на місце Фаріон, яка називала російськомовних українців тваринами

"Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче", – різко відповіла Фаріон.

Суспільна діячка вважає, що мовне питання важливе, "інакше війна буде тривати вічно". На її думку, очільник Кремля Володимир Путін тільки підтримає таку ситуацію в Україні, оскільки, як вона вважає, це на користь росіян.

"Азов" і заява Фаріон

Мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються не державною мовою. Вона запропонувала бійцям називати себе "русскими", якщо вони спілкуються російською. "Гучну" заяву щодо бійців бригади НГУ "Азов" та 3 штурмової бригади її інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій 4 листопада.

Категоричні твердження колишньої народної депутатки не підтримала більшість. У її власному Telegram-каналі дописи отримали тисячі негативних вподобайок та гнівних коментарів.

Нагадаємо, 6 січня Ірина Фаріон заявила, що її 3-річний онук б'є російськомовних дітей. Екснардепка вважає, що діти вимушених переселенців у Львові зобов'язані розмовляти виключно державною мовою. З її слів, якщо батькам це не подобається, то вони можуть сідати "на танк із буквою Z" і їхати.