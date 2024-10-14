До вбивства Фаріон причетні 300 осіб: у ЗМІ розповіли деталі слухання (скриншот)

Убивство Ірини Фаріон, ймовірно, готувалось півтора року, свідчать дані журналістів. Слідчих цікавлять майже 300 телефонних абонентів, які можуть бути причетні до злочину.

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Слідчі, які займаються справою мовознавиці Ірини Фаріон, звернулись до суду щодо отримання інформації про майже 300 телефонних абонентів, які можуть бути причетні до злочину. Правоохоронці планують дослідити дзвінки — коли і звідки вони відбувались, яка тривалість, які номери контактували. Крім того, хотіли б мати доступ до SMS та медіафайлів, якими обмінювались користувачі. Про деталі звернення розповіли на порталі "Главком".

11 жовтня журналісти пояснили, що отримали закриту інформацію судового засідання, на якому розглядалось звернення оперуповноваженого слідчого підрозділу ГУ Національної поліції Львівської області. Слідчі хотіли б дослідити активність 291 телефонного номера: на цій підставі у статті зробили висновок, що до справи причетна "велика кількість людей". Тим часом правоохоронців цікавить детальна інформація про активність абонентів з 1 січня 2023 року по 26 липня 2024 року — ймовірно, ідеться про підготовку до злочину, яка тривала півтора року.

Поліція цікавиться дзвінками, SMS- та MMS-повідомленнями, геолокацією телефонів (GPRS), переадресацією дзвінків, датою та тривалістю контактів, даними для фізичної ідентифікації апаратів (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ номер), пояснюється у статті "Главкома". Тим часом 14 жовтня видання "Українські новини" опублікували скриншот рішення суду щодо звернення слідчих. На скриншоті бачимо, що закрите рішення у справі №1-кс/461/5897/24 набуло законної сили 30 вересня.

Вбивство Фаріон - скриншот рішення суду щодо телефонів Фото: УНН

Вбивство Фаріон — деталі

Зазначимо, вбивство Ірини Фаріон відбулось 19 липня 2924 року: на подвір'ї багатоквартирного будинку до неї підійшов невідомий чоловік та вистрелив в скроню. Через тиждень можливого стрільця затримали. У Нацполіції повідомили, що підозрюють у скоєнні злочину 19-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка. Зінченка арештували і 19 вересня продовжили термін отримання в СІЗО до січня 2025 року. При цьому матір юнака впевнена, що він не винний і побоюється за його життя. Тим часом підозрюваний під час продовження арешту підтвердив, що отримав погрози, та запевнив, що не планує нічого з собою робити. Адвокат підозрюваного у вчиненні злочину за ч. 1 статті 115 (умисне вбивство) 19 вересня заявив, що має нові дані, які підтверджують його непричетність: про деталі не повідомив.

Нагадуємо, 6 жовтня донька Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила, що на фронті загинув її чоловік, Василь Особа. Раніше Семчишин озвучила свою версію убивства мовознавиці.