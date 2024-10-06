На фронті загинув зять вбитої Ірини Фаріон Василь Особа: що відомо (фото)

У загиблого захисника України залишилося двоє дітей.

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Захищаючи свободу і незалежність України від російських загарбників, на фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа, який служив на Сіверському напрямку. Без батька залишилися двоє дітей.

Захищаючи свободу і незалежність України від російських загарбників на фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа Фото: Facebook

Про загибель свого чоловіка на фронті повідомила на своїй сторінці у Facebook донька Ірини Фаріон Софія Семчишин у неділю, 6 жовтня. Вона опублікувала фотографії з чоловіком і дітьми та написала "Горіть у пеклі, покидьки. Василь Особа вбитий". Також Семчишин опублікувала фотографію, на якій видно, як її чоловік стоїть на колінах перед могилою її матері, Ірини Фаріон.

Про загибель свого чоловіка на фронті повідомила на своїй сторінці у Facebook донька Ірини Фаріон Софія Семчишин у неділю, 6 жовтня Фото: Facebook

Василь Особа з дочкою Євою Фото: Facebook

Василь Особа біля могили Ірини Фаріон Фото: Facebook

Про смерть зятя Ірини Фаріон, яка була членом партії ВО "Свобода", повідомив на своїй сторінці у Facebook і лідер цієї партії Олег Тягнибок. Він також розмістив фотографію з Василем Особою, яку було зроблено в Донецькій області влітку 2023 року.

Олег Тягнибок і Василь Особа Фото: Facebook

Згідно з повідомленням Тягнибока, Василь Особа мав звання старший солдат і був мінометником. Він загинув на Сіверському напрямку в бою з російськими військами.

Василь Особа брав участь у бойових діях у складі 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж". Тягнибок висловив співчуття дружині загиблого, а також його двом дітям: Єві та Дмитру.

Теща Василя Особи була відомим філологом, політичним і громадським діячем. Її вбили у Львові 19 липня цього року.

Нагадуємо, що мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон боїться замаху і жінка розповіла про деталі слідства. Мати В'ячеслава Зінченка впевнена, що син не винен і чесне розслідування це має показати. Вона розповіла, що молиться Богу за те, щоб врятувати сина.

Також раніше адвокат, яка представляє інтереси сім'ї вбитої Фаріон, заявила, що підозрюваний у її вбивстві з імовірністю 99,9% був на місці злочину. За словами Наталії Романик, нові докази суперечать заявам В'ячеслава Зінченка. Результати експертизи засвідчили, що він перебував за адресою, де вистрілили в мовознавицю.

Також Фокус писав про те, що за чотири дні до смерті Ірина Фаріон озвучила, коли закінчиться війна в Україні. Свою думку щодо завершення війни між Україною і Росією вона висловила в інтерв'ю.