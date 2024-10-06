На фронте погиб зять убитой Ирины Фарион Василий Особа: что известно (фото)

У погибшего защитника Украины осталось двое детей.

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Защищая свободу и независимость Украины от российских захватчиков на фронте погиб муж дочери Ирины Фарион Василий Особа, который служил на Северском направлении. Без отца остались двое детей.

Защищая свободу и независимость Украины от российских захватчиков на фронте погиб муж дочери Ирины Фарион Василий Особа Фото: Facebook

О гибели своего мужа на фронте сообщила на своей странице в Facebook дочь Ирины Фарион София Семчишин в воскресенье, 6 октября. Она опубликовала фотографии с мужем и детьми и написала "Горите в аду, подонки. Василий Особа убит". Также Семчишин опубликовала фотографию, на которой видно, как ее муж стоит на коленях перед могилой ее матери, Ирины Фарион.

О гибели своего мужа на фронте сообщила на своей странице в Facebook дочь Ирины Фарион София Семчишин в воскресенье, 6 октября Фото: Facebook

Василий Особа с дочерью Евой Фото: Facebook

Василий Особа у могилы Ирины Фарион Фото: Facebook

О смерти зятя Ирины Фарион, которая была членом партии ВО "Свобода", сообщил на своей странице в Facebook и лидер этой партии Олег Тягнибок. Он также разместил фотографию с Василием Особой, которая была сделана в Донецкой области летом 2023 года.

Олег Тягнибок и Василий Особа Фото: Facebook

Согласно сообщению Тягнибока, Василий Особа имел звание старший солдат и был минометчиком. Он погиб на Северском направлении в бою с российскими войсками.

Василий Особа участвовал в боевых действиях в составе 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж". Тягнибок высказал сочувствие жене погибшего, а также его двум детям: Еве и Дмитрию.

Теща Василия Особы была известным филологом, политическим и общественным деятелем. Ее убили во Львове 19 июля этого года.

Напоминаем, что мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион боится покушения и женщина рассказала о деталях следствия. Мать Вячеслава Зинченко уверена, что сын не виноват и честное расследование это должно показать. Она рассказала, что молится Богу за то, чтобы спасти сына.

Также ранее адвокат, представляющая интересы семьи убитой Фарион, заявила, что подозреваемый в ее убийстве с вероятностью 99,9% был на месте преступления. По словам Натальи Романик, новые доказательства противоречат заявлениям Вячеслава Зинченко. Результаты экспертизы показали, что он находился по адресу, где выстрелили в языковеда.

Также Фокус писал о том, что за четыре дня до смерти Ирина Фарион озвучила, когда закончится война в Украине. Свое мнение относительно завершения войны между Украиной и Россией она высказала в интервью.