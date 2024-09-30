Мать подозреваемого в убийстве Фарион боится покушения: женщина рассказала о деталях следствия

Мать Вячеслава Зинченко уверена, что сын не виноват и честное расследование это должно показать. Она рассказала, что молится Богу за то, чтобы спасти сына.

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Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион действительно находился во Львове в день преступления, но даже не приближался к жертве. На сегодня его жизнь в опасности из-за угроз от посторонних лиц. О деталях дела мать подозреваемого Елена Зинченко рассказала ТСН.

Журналисты пообщались с матерью Вячеслава Зинченко в конце сентября 2024 года. Елена Зинченко сообщила, что следствие по убийству уже будто бы завершено и, по ее мнению, не нашлось ни одного прямого доказательства виновности сына. Она подтвердила, что парень действительно находился во Львове, но, как житель Днепра, был далек от деятельности Фарион. По словам Елены, расследование должно показать его непричастность, если будет вестись "честно и открыто". Кроме того, женщина опасается за жизнь Вячеслава, но имени человека, который озвучил угрозы, не назвала.

"Ему угрожал только один человек и мы знаем, кто это", — привели журналисты слова матери.

Убийство Фарион — мать подозреваемого Елена Зинченко Фото: ТСН

Елена также пояснила, что сын завершил обучение на первом курсе факультета журналистики и должен 1 сентября начать обучение на втором курсе. Парень не имеет проблем со здоровьем и "даже не похудел". Мать верит, что ее сын не виноват и за это молится — именно молитвой она объяснила странные движения, которые сняли СМИ в помещении суда.

"Славика отпускают, это точно", — убеждена Зинченко.

Убийство Фарион — детали дела

Отметим, убийство Ирины Фарион состоялось 19 июля 2024 года. Женщину застрелили во дворе собственного дома во Львове, и уже через неделю Национальная полиция задержала подозреваемого — днепрянина Вячеслава Зинченко. Парню избрали меру пресечения — содержание под стражей, 19 сентября срок продлили до 26 января 2025 года. При этом подозреваемый заявил, что ему угрожают и он опасается за свою жизнь. Между тем во время заседания суда представители обвинения объяснили, что им нужно время для проведения полсотни экспертиз.

В конце августа суд отреагировал на заявления адвоката и его подзащитного об угрозах смертью, которые прозвучали от Софии Семчишиной, дочери Фарион. Суд не согласился, что такие угрозы были, но на всякий случай перевел Вячеслава из учреждения №19 в изолятор временного содержания №4.

Родители подозреваемого, Федор и Елена Зинченко, уверены в невиновности сына, объяснили они в интервью "каналу 11". Они верят в то, что настоящие виновники все же на свободе, а их сына обвиняют безосновательно.

Напоминаем, в конце августа мэр Львова Андрей Садовый озвучил собственную версию убийства Фарион. Там тем временем в сети опубликовали последнее интервью языковеда, в котором говорилось о сроках завершения войны.