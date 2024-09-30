Матір підозрюваного у вбивстві Фаріон боїться замаху: жінка розповіла про деталі слідства

Матір В'ячеслава Зінченка впевнена, що син не винен і чесне розслідування це має показати. Вона розповіла, що молиться Богу за те, щоб врятувати сина.

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Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон дійсно перебував у Львові у день злочину, але навіть не наближався до жертви. На сьогодні його життя у небезпеці через погрози від сторонніх осіб. Про деталі справи матір підозрюваного Олена Зінченко розповіла ТСН.

Журналісти поспілкувались з матір'ю В'ячеслава Зінченка наприкінці вересня 2024 року. Олена Зінченко повідомила, що слідство щодо вбивства вже начебто завершене і, на її думку, не відшукалось жодного прямого доказу винуватості сина. Вона підтвердила, що хлопець дійсно перебував у Львові, але, як житель Дніпра, був далекий від діяльності Фаріон. Зі слів Олени, розслідування повинне показати його непричетність, якщо вестиметься "чесно та відкрито". Крім того, жінка побоюється за життя В'ячеслава, але імені людини, яка озвучила погрози, не назвала.

"Йому погрожувала тільки одна людина і ми знаємо, хто це", — навели журналісти слова матері.

Вбивство Фаріон - матір підозрюваного Олена Зінченко Фото: ТСН

Олена також пояснила, що син завершив навчання на першому курсі факультету журналістики і повинен 1 вересня розпочати навчання на другому курсі. Хлопець не має проблем зі здоров'ям і "навіть не схуднув". Матір вірить, що її син не винуватий і за це молиться — саме молитвою вона пояснила дивні рухи, які зафільмували ЗМІ у приміщенні суду.

"Славіка відпускають, це точно", — переконана Зінченко.

Вбивство Фаріон — деталі справи

Зазначимо, вбивство Ірини Фаріон відбулось 19 липня 2024 року. Жінку застрелили на подвір'ї власного будинку у Львові, і вже за тиждень Національна поліція затримала підозрюваного — дніпрянина В'ячеслава Зінченка. Хлопцю обрали запобіжний захід — утримання під вартою, 19 вересня термін продовжили до 26 січня 2025 року. При цьому підозрюваний заявив, що йому погрожують і він побоюється за своє життя. Тим часом під час засідання суду представники обвинувачення пояснили, що їм потрібен час для проведення пів сотні експертиз.

Наприкінці серпня суд відреагував на заяви адвоката та його підзахисного щодо погроз смертю, які пролунали від Софії Семчишиної, доньки Фаріон. Суд не погодився, що такі погрози були, але на всяк випадок перевів В'ячеслава з установи №19 до ізолятора тимчасового тримання №4.

Батьки підозрюваного, Федір та Олена Зінченко, впевнені у невинуватості сина, пояснили вони в інтерв'ю "каналу 11". Вони вірять у те, що справжні винуватці все ж на волі, а їхнього сина звинувачують безпідставно.

Нагадуємо, наприкінці серпня мер Львова Андрій Садовий озвучив власну версію убивства Фаріон. Там часом у мережі опублікували останнє інтерв'ю мовознавиці, у якому ішлося про терміни завершення війни.