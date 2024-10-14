К убийству Фарион причастны 300 человек: в СМИ рассказали детали слушания (скриншот)

Убийство Ирины Фарион, вероятно, готовилось полтора года, свидетельствуют данные журналистов. Следователей интересуют почти 300 телефонных абонентов, которые могут быть причастны к преступлению.

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Следователи, которые занимаются делом языковеда Ирины Фарион, обратились в суд о получении информации о почти 300 телефонных абонентов, которые могут быть причастны к преступлению. Правоохранители планируют исследовать звонки — когда и откуда они происходили, какая продолжительность, какие номера контактировали. Кроме того, хотели бы иметь доступ к SMS и медиафайлам, которыми обменивались пользователи. О деталях обращения рассказали на портале "Главком".

11 октября журналисты объяснили, что получили закрытую информацию судебного заседания, на котором рассматривалось обращение оперуполномоченного следственного подразделения ГУ Национальной полиции Львовской области. Следователи хотели бы исследовать активность 291 телефонного номера: на этом основании в статье сделали вывод, что к делу причастно "большое количество людей". Между тем правоохранителей интересует подробная информация об активности абонентов с 1 января 2023-го по 26 июля 2024 года — вероятно, речь идет о подготовке к преступлению, которая длилась полтора года.

Полиция интересуется звонками, SMS- и MMS-сообщениями, геолокацией телефонов (GPRS), переадресацией звонков, датой и продолжительностью контактов, данными для физической идентификации аппаратов (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI номер), объясняется в статье "Главкома". Между тем 14 октября издание "Украинские новости" опубликовали скриншот решения суда по обращению следователей. На скриншоте видно, что закрытое решение по делу №1-кс/461/5897/24 вступило в законную силу 30 сентября.

Убийство Фарион — скриншот решения суда по телефонам Фото: УНН

Убийство Фарион — детали

Отметим, убийство Ирины Фарион состоялось 19 июля 2924 года: во дворе многоквартирного дома к ней подошел неизвестный мужчина и выстрелил в висок. Через неделю возможного стрелка задержали. В Нацполиции сообщили, что подозревают в совершении преступления 19-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко. Зинченко арестовали и 19 сентября продлили срок получения в СИЗО до января 2025 года. При этом мать юноши уверена, что он не виновен и опасается за его жизнь. Между тем подозреваемый во время продления ареста подтвердил, что получил угрозы, и заверил, что не планирует ничего с собой делать. Адвокат подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 статьи 115 (умышленное убийство) 19 сентября заявил, что имеет новые данные, подтверждающие его непричастность: о деталях не сообщил.

Напоминаем, 6 октября дочь Ирины Фарион София Семчишин написала, что на фронте погиб ее муж, Василий Особа. Ранее Семчишин озвучила свою версию убийства языковеда.