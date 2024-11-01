Без погоні за цифрами: в Міносвіти розповіли про правила об'єднання університетів (відео)

В українських університетах має навчатись по 7-8 тисяч студентів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий. Щоб цього досягнути, заклади будуть не закривати, а приєднувати один до одного.

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Міністерство освіти України (МОН) аналізує демографічні показники, щоб визначити, скільки університетів потрібно Україні в майбутньому. При цьому важлива кількість студентів, які будуть там навчатись, щоб заклади вищої освіти не були схожі на київські школи. Про деталі реформування університетів та про зменшення їх кількості глава МОН Оксен Лісовий розповів в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

Університети України - Лісовий про реформу вищої освіти див. з 1:27:00

Міністр пояснив, що в Україні "не закривають університети". З його слів, одні заклади вищої освіти приєднують до інших, використовуючи при цьому різні критерії. Зокрема, можуть менший за розміром університет приєднати до більшого. Або за іншим принципом — менш ефективний приєднається до більш ефективного.

"У нас немає погоні за цифрами, але у нас є розуміння ключових показників, щоб університет жив і розвивався, і не був мікроуніверситетом, в якому студентів навчається як в хорошій київській школі", — заявив Лісовий.

Зі слів міністра, заклад вищої освіти повинен мати орієнтовно 7-8 тис. студентів, і щороку він має приймати від 1 тис. ос. — на бакалаврат та магістратуру, в аспірантуру. Це робиться для того, щоб "не розтягувати тонким шаром" державні кошти. При цьому міністерство враховує демографію — скільки є "абітурієнтського ресурсу" в кожному регіоні: тобто, скільки дітей іде здобувати різні рівні освіти, скільки їде, наприклад, до Львова та Києва. Зібрана інформація показує тенденції "на багато років наперед". З врахуванням критеріїв та демографії вирішують, які університети в яких регіонах доведеться об'єднати. Лісовий нагадав, що таких об'єднань відбулось вісім і він вважає, що це "успішні кейси".

"Якщо у нас це все зрозуміло та проаналізовано, то далі сформовані пропозиції по кожній області, які університети ми пропонуємо залишити, а які університети ми пропонуємо об'єднати або приєднати до інших. Ці пропозиції є, і ми вже почали точковий рух", — пояснив міністр.

Лісовий також наголосив, що при об'єднанні намагаються зберегти "академічну цінність", без втрат контингенту студентів і з залученням коштів Світового банку, який виділить 1 млн дол. на кожен злиття.

Згідно зі статистичними даними на порталі "Освіта.уа", у 2023-24 рр. в Україні було 332 заклади вищої освіти (університетів, академій та ін.).

Університети України — деталі

Зазначимо, 1 серпня Фокус писав про перебіг вступної кампанії в університети України у 2024 році. Згідно з даними порталу ЄДЕБО, кількість абітурієнтів зменшилась на третину: було 280 тис., стало 190 тис. Київські заклади освіти отримали на порядок більше заяв на вступ — 193 тис. На другому місці за кількістю заяв — Львівська область (85 тис.), на третьому — Харківська (42 тис.).

У січні 2024 прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформу системи вищої освіти. Зі слів посадовця, основний напрямок реформи — зміна фінансування процесу навчання студентів.

Нагадуємо, 16 жовтня МОН повідомило про рекордну кількість університетів, які увійшли у рейтинг Times Higher Education.