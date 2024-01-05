В Україні стартує реформа освіти: що та для кого зміниться у 2024

За словами Дениса Шмигаля, реформа передбачає, що державну підтримку зможе отримати більше студентів. Попри це, нова реформа стосуватиметься лише нових вступників.

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У 2024 році Кабмін планує запустити масштабну реформу вищої освіти, яка передбачає новий підхід фінансування навчання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 5 січня.

За його словами, на сьогодні передбачається лише дві форми навчання: на бюджеті та за контрактом. Новими змінами планується надати державну підтримку як найбільшій кількості студентів. Попри це, ця реформа освіти поширюватиметься лише для нових вступників.

Нова реформа передбачає навчання за рахунок:

держзамовлення;

грантів;

пільгових кредитів;

на контрактній формі.

Зокрема, за державним замовленням студенти можуть навчатися безкоштовно. Така можливість надаватиметься тим студентам, які мають найвищі конкурсні бали та вразливим категоріям населення.

За словами Дениса Шмигаля, державне замовлення стосуватиметься насамперед таких спеціальностей, як вчитель чи лікар. Після успішного завершення навчання їм пропонуватиметься також робоче місце.

Державні гранти дозволять повністю, або частково покрити вартість навчання студента. Зазначається, що ці кошти не потрібно буде повертати, а розмір гранту залежатиме від:

результатів ЗНО;

обраної спеціальності.

Прем’єр-міністр наголосив, що на сьогодні близько 60% студентів навчаються на платній формі навчання, втім планується, що такий відсоток студентів отримуватиме державну підтримку у різній формі.

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Також деяким абітурієнтам встановлять спеціальні умови навчання. Це стосуватиметься:

ветеранів;

дітей загиблих військових;

дітей з інвалідністю;

дітей сиріт;

інших пільгових категорій.

Також на засіданні Кабміну Денис Шмигаль зазначив, що цьогоріч видатки з бюджету на освіту зростуть на 20 мільярдів гривень – до 170 мільярдів гривень. Зокрема, цьогоріч на 21% збільшаться зарплати вчителів.

Серед іншого, з бюджету у 2024 році планують виділити кошти на облаштування укриттів, НУШ, модернізацію шкільних їдалень та шкільні автобуси.

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти розповіли, хто зі студентів може залишитися без стипендій. Так, отримувати стипендії зможуть лише ті, кому держава замовляє і кому покриває 100% їхнього навчання.

Також у листопаді у Міністерстві освіти говорили, що залишити без стипендій можуть тих студентів, які перебувають за кордоном. Зокрема, це дозволить збільшити виплати студентам, які залишилися в Україні.