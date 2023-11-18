Студентів, які перебувають за кордоном, позбавлять стипендій, — заступник голови МОН

Представник міністерства Михайло Вінницький зазначив, що подібне рішення дозволить зекономити кошти та збільшити забезпечення тим, хто навчається в Україні.

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У Міністерстві освіти і науки України розглядають можливість позбавлення стипендій студентів, які наразі перебувають за кордоном. Це дозволить збільшити стипендії тим, хто залишився в Україні. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, скільки зараз є студентів, які насправді перебувають за кордоном та отримують стипендію. Вінницький зазначив, що нині це питання аналізується, адже стипендіального забезпечення не повинно бути у людей, котрі навчаються за межами нашої країни.

"Стипендії ми не будемо платити студентам, які є за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите", — наголосив заступник міністра освіти.

Він зазначив, що таке рішення дозволить зекономити кошти та збільшити стипендії для тих студентів, які навчаються в Україні.

"Ми маємо все ж допомогти студентам, які залишаються в Україні, які будують нашу країну разом з нами, щоб вони дійсно мали можливості вчитися", — додав Вінницький.

Нагадаємо, видання "РБК-Україна" повідомило, що 7 листопада уряд схвалив пропозицію президента України про виплату стипендій ім. Тараса Шевченка студентам загальноосвітніх навчальних закладів.

Також на платформі "Спільно" розповіли, що українські школярі в Польщі, які навчаються в місцевих школах, можуть отримати соціальні виплати, якщо сім'я дитини зазнає фінансових труднощів. Зокрема, українцям передбачена шкільна стипендія.