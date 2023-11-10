Стипендії в Україні: хто зі школярів може щомісяця отримувати майже по 3 тисячі гривень

Стипендії імені Тараса Шевченка призначаються за особливі успіхи та досягнення у вивченні української мови та літератури. Кожен школяр, якому призначили цю виплату, отримуватиме щомісяця 2 720 грн.

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7 листопада уряд схвалив пропозицію президента України про виплату стипендій ім. Тараса Шевченка студентам загальноосвітніх навчальних закладів. Тараса Шевченка студентам загальноосвітніх навчальних закладів. Про це повідомляють у матеріалі видання "РБК-Україна".

Згідно з указом президента України №940 від 2000 року, стипендії імені Тараса Шевченка призначаються учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів з метою:

популяризації творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка

піднесення престижу української мови та літератури у підростаючого покоління

Стипендії в Україні — терміни

Студенти, удостоєні стипендії імені Тараса Шевченка, отримуватимуть її протягом одного календарного року, починаючи з 1 вересня.

Заявки на призначення стипендій приймаються Міністерством освіти і науки, яке надсилає пропозиції щодо кандидатур до Кабінету міністрів до 1 червня щорічно.

Наступним етапом є підготовка проєкту указу членами уряду, який підлягає розгляду та підписанню президентом.

Стипендії в Україні — як отримати

Школярі, які вирізняються особливими успіхами та досягненнями у вивченні української мови та літератури, можуть бути удостоєні стипендії імені Тараса Шевченка.

На основі указу президента про призначення стипендій, Міністерство освіти і науки готує дипломи, які у звичайні періоди вручають стипендіатам у їхніх навчальних закладах під час святкування Дня Знань 1 вересня.

Стипендії в Україні — хто і коли виплачує

Міністерство освіти і науки України здійснює щомісячну виплату стипендій імені Тараса Шевченка відповідно до місця навчання учнів.

У разі вступу стипендіата до вищого навчального закладу стипендія йому виплачується до закінчення встановленого строку, на який її було призначено. Фінансування здійснюється за рахунок стипендіального фонду відповідного вишу.

Стипендії в Україні — розмір

МОН щомісяця фінансуватиме зазначену стипендію за рахунок бюджетної програми КПКІК 2201080 "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям Міжнародних конкурсів" обсягом 326 400 грн.

Отже, кожен школяр, якому призначили цю стипендію, отримуватиме щомісяця 2 720 грн.

Стипендії в Україні — нинішні стипендіати

Цього року стипендії (після підписання президентом відповідного указу) призначать десятьом талановитим учням — переможцям IV етапу XXXIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2022-2023 навчального року:

Анастасії Андрійчук, учениці 9 класу Ліцею №24 м. Житомира

Мирославі Базалицькій, учениці 11 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради

Арині Барашковій, учениці 8 класу Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради Черкаської області

Юлії Кравцов, учениці 10 класу Брошнів-Осадського ліцею Брошнів-Осадської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області

Оксані Лаб'як, учениці 11 класу Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради

Дар'ї Нечепаєвій, учениці 9 класу Миргородського ліцею імені Т. Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області

Юлії Онофрійчук, учениці 11 класу Навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

Софії Самбірській, учениці 11 класу Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Софії Тупчій, учениці 10 класу Уманського ліцею №3 Уманської міської ради Черкаської області

Ярині Шупенюк, учениці 8 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради

Нагадаємо, що українські школярі в Польщі, які навчаються в місцевих школах, можуть отримати соціальні виплати, якщо сім'я дитини зазнає фінансових труднощів. Зокрема, українцям належить шкільна стипендія