Стипендии в Украине: кто из школьников может ежемесячно получать почти по 3 тысячи гривен

Стипендии имени Тараса Шевченко назначаются за особые успехи и достижения в изучении украинского языка и литературы. Каждый школьник, которому назначили эту выплату, будет получать ежемесячно 2 720 грн.

Related video

7 ноября правительство одобрило предложение президента Украины о выплате стипендий им. Тараса Шевченко студентам общеобразовательных учебных заведений. Об этом сообщается в материале издания "РБК-Украина".

Согласно указу президента Украины №940 от 2000 года, стипендии имени Тараса Шевченко назначаются учащимся средних общеобразовательных учебных заведений с целью:

популяризации творческого наследия Тараса Григорьевича Шевченко

подъема престижа украинского языка и литературы у подрастающего поколения

Стипендии в Украине — сроки

Студенты, удостоенные стипендии имени Тараса Шевченко, будут получать ее на протяжении одного календарного года, начиная с 1 сентября.

Заявки на назначение стипендий принимаются Министерством образования и науки, которое направляет предложения по кандидатурам в Кабинет министров до 1 июня ежегодно.

Следующим этапом является подготовка проекта указа членами правительства, который подлежит рассмотрению и подписанию президентом.

Стипендии в Украине — как получить

Школьники, выделяющиеся особыми успехами и достижениями в изучении украинского языка и литературы, могут быть удостоены стипендии имени Тараса Шевченко.

На основе указа президента о назначении стипендий, Министерство образования и науки готовит дипломы, которые в обычные периоды вручаются стипендиатам в их учебных заведениях во время празднования Дня Знаний 1 сентября.

Стипендии в Украине — кто и когда выплачивает

Министерство образования и науки Украины осуществляет ежемесячную выплату стипендий имени Тараса Шевченко в соответствии с местом обучения учащихся.

При поступлении стипендиата в высшее учебное заведение стипендия ему выплачивается до истечения установленного срока, на который она была назначена. Финансирование осуществляется за счет стипендиального фонда соответствующего вуза.

Стипендии в Украине — размер

МОН будет ежемесячно финансировать указанную стипендию за счет бюджетной программы КПКИК 2201080 "Государственные премии, стипендии и гранты в области образования, науки и техники, стипендии победителям Международных конкурсов" объемом 326 400 грн.

Следовательно, каждый школьник, которому назначили эту стипендию, будет получать ежемесячно 2 720 грн.

Стипендии в Украине — нынешние стипендиаты

В этом году стипендии (после подписания президентом соответствующего указа) назначат десяти талантливым учащимся — победителям IV этапа XXXIV Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2022-2023 учебного года:

Анастасии Андрийчук, ученице 9 класса Лицея №24 г. Житомира

Мирославе Базалицкой, ученице 11 класса Лицея имени Николая Сабата Ивано-Франковского городского совета

Арине Барашковой, ученице 8 класса Черкасского гуманитарно-правового лицея Черкасского городского совета Черкасской области

Юлии Кравцов, ученице 10 класса Брошнев-Осадского лицея Брошнев-Осадского поселкового совета Калушского района Ивано-Франковской области

Оксане Лабьяк, ученице 11 класса Черновицкого лицея №9 Черновицкого городского совета

Дарьи Нечепаевой, ученице 9 класса Миргородского лицея имени Т. Г. Шевченко Миргородского городского совета Полтавской области

Юлии Онофрийчук, ученице 11 класса Учебно-воспитательного объединения №5 города Хмельницкого имени Сергея Ефремова

Софии Самборской, ученице 11 класса Кременчугского лицея №4 "Кремень" Кременчугского городского совета Кременчугского района Полтавской области

Софии Тупчий, ученице 10 класса Уманского лицея №3 Уманского городского совета Черкасской области

Ярине Шупенюк, ученице 8 класса Лицея имени Николая Сабата Ивано-Франковского городского совета

Напомним, что украинские школьники в Польше, которые учатся в местных школах, могут получить социальные выплаты, если семья ребенка испытывает финансовые сложности. В частности, украинцам положена школьная стипендия