Украинским детям в Польше обещают стипендии для обучения: как и кто может получить
Из-за полномасштабной войны многие украинские семьи выехали за границу и сейчас обустраивают там свою жизнь. Тем временем стало известно, что украинские школьники в Польше могут претендовать на специальную стипендию, которая поможет снизить финансовую нагрузку на родителей ребенка.
Украинские школьники в Польше, которые учатся в местных школах, могут получить социальные выплаты, если семья ребенка испытывает финансовые сложности. В частности, украинцам положена школьная стипендия, сообщается на платформе "Спільно".
Кому выплатят стипендию
На эту помощь может претендовать семья школьника с низким уровнем доходов. Есть и дополнительные условия. Например:
- родители безработные;
- в семье есть лицо с инвалидностью;
- один из членов семьи с тяжелой (длительной) болезнью;
- семья может быть многодетной;
- кто-то из членов семьи страдает от алкогольной зависимости;
- в семье отсутствует один из родителей.
Финансовая помощь обеспечит базовые потребности учащихся, которые возникают во время обучения. Стипендия доступна и украинским беженцам.
Школьная стипендия выдается в двух формах:
- полное или частичное покрытие расходов, связанных с обучением в школе;
- в натуральной форме – приобретение одежды, учебных принадлежностей и материалов.
Решения о помощи принимают муниципалитеты, на территории которых расположена школа – государственная или частная.
Школьная стипендия в Польше: каков ее размер
Известно, что размер стипендии зависит от материального положения семьи. А именно:
- 176 злотых (1583 грн) в месяц – если доход в семье до 300 злотых на человека;
- 106 злотых (953 грн) в месяц – если доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.
Как получить стипендию
Для этого нужно подать заявление в гминный или городской центр социальной защиты населения. Школьные стипендии выплачиваются после изучения платежной ведомости в кассе Муниципального центра социальной помощи (MOPS). Также деньги можно получить переводом на банковский счет заявителя.
Напомним, украинские беженцы в Германии в 2024 году будут получать повышенное пособие по безработице. Выплаты увеличатся так:
- родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро);
- дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро);
- дети в возрасте от 7до 14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);
- дети от 15 до 18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро).
Также напомним, что некоторым украинцам в 2023 году выплачивают финансовую помощь в размере от 5 до 30 тысяч гривен. Эти деньги предназначены для определенных категорий граждан, а именно:
- киевляне-участники АТО без инвалидности: 5 тысяч гривен;
- киевляне-участники АТО с инвалидностью II группы: 20 тысяч гривен;
- киевляне-участники АТО I группы: 30 тысяч гривен.
Также Фокус объяснял, кто из украинских переселенцев имеет право на получение социальных выплат в течение года.