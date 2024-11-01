Без погони за цифрами: в Минобразования рассказали о правилах объединения университетов (видео)

В украинских университетах должно учиться по 7-8 тысяч студентов, заявил министр образования Оксен Лисовой. Чтобы этого достичь, заведения будут не закрывать, а присоединять друг к другу.

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Министерство образования Украины (МОН) анализирует демографические показатели, чтобы определить, сколько университетов нужно Украине в будущем. При этом важно количество студентов, которые будут там учиться, чтобы высшие учебные заведения не были похожи на киевские школы. О деталях реформирования университетов и об уменьшении их количества глава МОН Оксен Лисовой рассказал в интервью "ТСН.Тиждень".

Университеты Украины — Лисовой о реформе высшего образования см. с 1:27:00

Министр объяснил, что в Украине "не закрывают университеты". По его словам, одни высшие учебные заведения присоединяют к другим, используя при этом различные критерии. В частности, могут меньший по размеру университет присоединить к большему. Или по другому принципу — менее эффективный присоединится к более эффективному.

"У нас нет погони за цифрами, но у нас есть понимание ключевых показателей, чтобы университет жил и развивался, и не был микроуниверситетом, в котором студентов учится как в хорошей киевской школе", — заявил Лисовой.

По словам министра, заведение высшего образования должно иметь ориентировочно 7-8 тыс. студентов, и ежегодно оно должно принимать от 1 тыс. человек — на бакалавриат и магистратуру, в аспирантуру. Это делается для того, чтобы "не растягивать тонким слоем" государственные средства. При этом министерство учитывает демографию — сколько есть "абитуриентского ресурса" в каждом регионе: то есть, сколько детей идет получать разные уровни образования, сколько едет, например, во Львов и Киев. Собранная информация показывает тенденции "на много лет вперед". С учетом критериев и демографии решают, какие университеты в каких регионах придется объединить. Лисовой напомнил, что таких объединений состоялось восемь и он считает, что это "успешные кейсы".

"Если у нас это все понятно и проанализировано, то дальше сформированы предложения по каждой области, какие университеты мы предлагаем оставить, а какие университеты мы предлагаем объединить или присоединить к другим. Эти предложения есть, и мы уже начали точечное движение", — пояснил министр.

Лисовой также отметил, что при объединении пытаются сохранить "академическую ценность", без потерь контингента студентов и с привлечением средств Всемирного банка, который выделит 1 млн долл. на каждое слияние.

Согласно статистическим данным на портале "Освіта.уа", в 2023-24 гг. в Украине было 332 высших учебных заведения (университетов, академий и др.).

Университеты Украины — детали

Отметим, 1 августа Фокус писал о ходе вступительной кампании в университеты Украины в 2024 году. Согласно данным портала ЕГЭБО, количество абитуриентов уменьшилось на треть: было 280 тыс., стало 190 тыс. Киевские учебные заведения получили на порядок больше заявлений на поступление — 193 тыс. На втором месте по количеству заявлений — Львовская область (85 тыс.), на третьем — Харьковская (42 тыс.).

В январе 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал реформу системы высшего образования. По словам чиновника, основное направление реформы — изменение финансирования процесса обучения студентов.

Напоминаем, 16 октября МОН сообщило о рекордном количестве университетов, которые вошли в рейтинг Times Higher Education.