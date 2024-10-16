Рекордное количество вузов Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира, — МОН

В министерстве также рассказали, какое учебное заведение получило самую высокую позицию в рейтинге.

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В этом году 17 украинских высших учебных заведений вошли в международный рейтинг лучших университетов мира от британского рейтингового агентства Times Higher Education. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Всего оценивали 2 095 учреждений из 115 стран. Деятельность университетов оценивалась по 18 показателям, также было проанализировано 157 миллионов цитирований и 18 миллионов научных публикаций, опрошено более 93 тысяч ученых со всего мира во время проведения собственных репутационных опросов.

В этом году в рейтинг внесено рекордное количество украинских университетов — 17 ЗВО из Днепра, Ивано-Франковска, Киева, Львова, Одессы, Сум, Ужгорода, Харькова и Черновцов. Также рекордным является количество украинских университетов, подавших заявку для участия в рейтинге, — 55, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. Самую высокую позицию среди украинских высших учебных заведений получил Сумской государственный университет

Отметим, что сейчас родители начали вывозить детей до 18 лет, особенно мальчиков, из Украины. Среди причин — война, мобилизация и возможность получить зарубежное образование. Фокус недавно разбирался, как это повлияет на дальнейшую демографическую ситуацию в стране.

Добавим, что 30 сентября Кабмин одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. Фокус рассказывал, насколько она будет действенной.