Рекордна кількість вишів України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, — МОН

В міністерстві також розповіли, який навчальний заклад отримав найвищу позицію в рейтингу.

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Цього року 17 українських вищих навчальних закладів увійшли до міжнародного рейтингу найкращих університетів світу від британської рейтингової агенції Times Higher Education. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Усього оцінювали 2 095 установ зі 115 країн. Діяльність університетів оцінювалась за 18 показниками, також було проаналізовано 157 мільйонів цитувань та 18 мільйонів наукових публікацій, опитано понад 93 тисячі науковців з усього світу під час проведення власних репутаційних опитувань.

Цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів — 17 ЗВО із Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців. Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, — 55, що на третину більше порівняно з минулим роком. Найвищу позицію серед українських вищих навчальних закладів отримав Сумський державний університет

Зазначимо, що наразі батьки почали вивозити дітей до 18 років, особливо хлопчиків, з України. Серед причин — війна, мобілізація та можливість здобути закордонну освіту. Фокус нещодавно розбирався, як це вплине на подальшу демографічну ситуацію у країні.

Додамо, що 30 вересня Кабмін схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Фокус розповідав, наскільки вона буде дієвою.