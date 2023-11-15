"Аморальный проступок": языковеда Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники"

В социальных сетях публикуют фото приказа, согласно которому Ирина Фарион уволена с должности профессора с 16 числа из-за "аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".

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Бывшего депутата и языковеда Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка. Соответствующее фото приказа об увольнении опубликовали в Telegram.

Как можно увидеть из документа, уволили языковеда по инициативе работодателя по п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины, а именно: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

"Бухгалтерии университета провести все необходимые выплаты предусмотренные законодательством Украины", — говорится в приказе.

Отметим, что документ подписан 15 ноября, а официально уволена профессор с 16 ноября.

Также увольнение экс-депутата из НУ "Львовская политехника" подтвердил и Министр образования и науки Оксен Лисовой. Он опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором отметил, что соответствующий приказ об увольнении Ирины Фарион уже подписан ректором.

"Позиция министерства неизменна — людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против Ирины Фарион. Расследование ведут сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса. СБУ будет проверять высказывания языковеда и инцидент, где она опубликовала личные данные студента из Крыма.

В частности, 4 октября экс-нардеп заявила, что не может называть украинских военных, которые общаются на русском языке, украинцами. Вскоре она опубликовала пост в котором отметила, что такие военные "позорят ВСУ".

Студентам НУ "Львовская политехника", где преподает Фарион, не понравилась такая позиция преподавательницы и они вышли на митинг, где требовали ее увольнения. Собственно, в Минобразования заявляли, что поддерживают позицию студентов, однако сообщили, что вопрос об увольнении работников высшие учебные заведения принимают самостоятельно.