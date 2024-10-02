Майже місяць перебував у реанімації: після удару по Львову 4 вересня помер викладач НУЛП

Викладач "Львівської політехніки" Богдан Кріль помер у лікарні від поранень, які він отримав під час російського ракетного удару по місту на початку вересня. Таким чином, чоловік став восьмою жертвою теракту окупантів.

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У лікарні Львова помер викладач Національного університету "Львівська політехніка" Богдан Кріль, який 4 вересня під час російського ракетного удару по місту отримав важкі поранення. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Він зазначив, що Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня. Чоловік отримав важкі поранення під час атаки.

"29 днів він перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося", — повідомив Андрій Садовий.

На кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту енергетики та систем керування сповістили, що 1 жовтня на 70-му році життя після важкого поранення відійшов у вічність доцент кафедри Богдан Кріль.

Похорон вченого відбудеться 3 жовтня.

Нагадаємо, після удару по Львову постраждало 53 людини. Серед на той час сімох загиблих було двоє дітей, 7 та 14 років.

Після цієї атаки тоді ще міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників ухвалити рішення щодо використання сусідніми країнами своїх систем ППО по російським цілям в небі України та дозволити завдавати дальніх ударів по території Росії.

У російському Міноборони стверджували, що нібито атакували у Львові підприємства оборонно-промислового комплексу, де "виробляли та ремонтували електронні компоненти авіаційної техніки та ракетного озброєння".