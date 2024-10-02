Почти месяц находился в реанимации: после удара по Львову 4 сентября умер преподаватель НУЛП

Преподаватель "Львовской политехники" Богдан Криль умер в больнице от ранений, которые он получил во время российского ракетного удара по городу в начале сентября. Таким образом, мужчина стал восьмой жертвой теракта оккупантов.

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В больнице Львова умер преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Богдан Криль, который 4 сентября во время российского ракетного удара по городу получил тяжелые ранения. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Он отметил, что Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой жестокого ракетного обстрела Львова 4 сентября. Мужчина получил тяжелые ранения во время атаки.

"29 дней он находился в критическом состоянии в реанимации, но жизнь, к сожалению, спасти не удалось", — сообщил Андрей Садовый.

На кафедре автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий Института энергетики и систем управления сообщили, что 1 октября на 70-м году жизни после тяжелого ранения отошел в вечность доцент кафедры Богдан Криль.

Похороны ученого состоятся 3 октября.

Напомним, после удара по Львову пострадало 53 человека. Среди на то время семерых погибших было двое детей, 7 и 14 лет.

После этой атаки тогда еще министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал союзников принять решение об использовании соседними странами своих систем ПВО по российским целям в небе Украины и позволить наносить дальние удары по территории России.

В российском Минобороны утверждали, что якобы атаковали во Львове предприятия оборонно-промышленного комплекса, где "производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения".