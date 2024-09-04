Сбитие кусков металла не является участием в войне: Кулеба призвал союзников перехватывать ракеты РФ

Чтобы положить конец этому террору, партнеры Украины должны оперативно поставить обещанные системы ПВО и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России, заявил Кулеба.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который 4 сентября подал заявление на отставку, призвал союзников осудить ракетную атаку РФ по Украине и наконец принять решение о предоставлении разрешения соседним странам использовать системы ПВО. Об этом он написал в своем X (Twitter).

Министр проинформировал о ракетных атаках РФ в Полтаве, Львове и Кривом Роге в последние дни и что они унесли много жизней, поэтому призвал их положить конец этому террору.

"Я призываю все столицы, министров, международные организации и других решительно осудить военное преступление России против мирного населения. Ваши заявления и действия нам нужны прямо сейчас. Чтобы положить конец этому террору, партнеры Украины должны оперативно поставить обещанные системы ПВО и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России", — написал он.

Кулеба акцентировал внимание на том, что РФ использовала ракеты и БпЛА, чтобы атаковать людей в их домах, когда они спали ночью. В результате атаки пострадали жилые дома, школы и больницы, а также памятные здания ЮНЕСКО.

"Партнерская противовоздушная оборона может и должна быть использована для защиты мирного населения в Украине. Сбитие кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне. Простой акт спасения человеческих жизней нельзя считать эскалацией. Нужно наконец принять решение разрешить соседним странам использовать системы ПВО", — отметил он.

Напомним, что 4 сентября утром Россия нанесла воздушный удар по Украине, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли 7 человек, из них трое — дети. Также в Кривом Роге враг на Днепропетровщине оккупанты ударили по неработающему отелю. Пострадали 5 человек, среди них — 10-летний ребенок.

Днем 3 сентября РФ атаковала учебный центр в Полтаве баллистическими ракетами По последним данным, количество погибших возросло до 53, еще 298 человек ранены.