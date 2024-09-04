Збивання шматків металу не є участю у війні: Кулеба закликав союзників перехоплювати ракети РФ

Щоб покласти край цьому терору, партнери України повинні оперативно поставити обіцяні системи ППО та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України та дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії, заявив Кулеба.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який 4 вересня подав заяву на відставку, закликав союзників засудити ракетну атаку РФ по Україні і нарешті ухвалити рішення щодо надання дозволу сусіднім країнам використовувати системи ППО. Про це він написав у своєму X (Twitter).

Міністр проінформував про ракетні атаки РФ у Полтаві, Львові і Кривому Розі останніми днями і що вони забрали багато життів, тож закликав їх покласти край цьому терору.

"Я закликаю всі столиці, міністрів, міжнародні організації та інших рішуче засудити воєнний злочин Росії проти мирного населення. Ваші заяви та дії нам потрібні прямо зараз. Щоб покласти край цьому терору, партнери України повинні оперативно поставити обіцяні системи ППО та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України та дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії", — написав він.

Кулеба акцентував на тому, що РФ використовувала ракети та БпЛА, щоб атакувати людей у їхніх будинках, коли вони спали вночі. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, школи та лікарні, а також пам’ятні будівлі ЮНЕСКО.

"Партнерська протиповітряна оборона може і повинна бути використана для захисту мирного населення в Україні. Збивання шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні. Простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією. Потрібно нарешті ухвалити рішення дозволити сусіднім країнам використовувати системи ППО", — зазначив він.

Нагадаємо, що 4 вересня зранку Росія завдала повітряного удару по Україні, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло 7 людей, з них троє – діти. Також у Кривому Розі ворог на Дніпропетровщину окупанти вдарили по непрацюючому готелю. Постраждали 5 людей, серед них – 10-річна дитина.

Удень 3 вересня РФ атакувала навчальний центр в Полтаві балістичними ракетами За останніми даними, кількість загиблих зросла до 53, ще 298 людей поранені.