"Образа військовослужбовців": СБУ відкрила кримінальне провадження проти Фаріон

Слідчі перевірять не тільки висловлювання філолога, а й публікацію особистих даних проукраїнського студента з окупованого Криму. Судове розслідування ведуть одразу за чотирма статтями КК.

Related video

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти колишньої нардепки та філологині Ірини Фаріон після її скандальних висловлювань щодо російськомовних службовців ЗСУ. Про це в середу, 15 листопада, повідомили у пресцентрі СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що в одному зі своїх інтерв'ю Фаріон зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер);

ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Важливо

"Студента з Криму будуть переслідувати": представник Зеленського в АРК про скандал із Фаріон

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Триває досудове розслідування.

Скандальна заява Фаріон — реакція суспільства та військових

4 листопада під час інтерв'ю екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон зробила висловлювання, яке привернуло увагу громадськості. Вона відмовилася називати російськомовних бійців "Азова" українцями й заявила, що вони "ганьблять Збройні сили України".

На висловлювання Фаріон відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він закликав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність Ірини Фаріон. За його словами, мовознавиця"розколює українське суспільство за ФСБшними методичками".

Також на заяву Фаріон відреагував начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Він заявив, що вважає Фаріон "відвертою пособницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції".

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на скандальні висловлювання Фаріон і зазначив, що українське законодавство забороняє дискримінацію. Лубінець звернувся до СБУ, Національної поліції та Національної ради з питань телебачення з вимогою перевірити відео з висловлюванням і вжити заходів у зв'язку з ним.

Мітинги студентів проти Фаріон

Нагадаємо, 13 листопада в університеті "Львівська політехніка", де Фаріон працює викладачем, з'явилися коментарі щодо поточної ситуації. Пресслужба університету оголосила про формування робочої групи, яка займеться вивченням цього питання.

Важливо

Скандал із Фаріон: у "Львівській політехніці" не бачать підстав для її звільнення, — ЗМІ (відео)

Студенти "Львівської політехніки" організували мітинг, вимагаючи звільнення викладачки. До них приєдналися студенти з інших університетів Львова. Тим часом проректор Олег Давидчак заявив, що у Фаріон, за його словами, не було "негативних відгуків".

Фаріон опублікувала особисті дані проукраїнського студента в Криму

8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа від жителя окупованої Керчі, де той висловив підтримку її поглядам на українську мову. У повідомленні молодий чоловік висловив тривогу з приводу того, як після деокупації він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською.

Однак 13 листопада російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" заявив, що цього студента затримали. Згідно з їхніми твердженнями, тепер він, його викладачі та оточення перебувають під наглядом Центру з протидії екстремізму МВС РФ.