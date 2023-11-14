Скандал із Фаріон: у "Львівській політехніці" не бачать підстав для її звільнення, — ЗМІ (відео)

У ректораті наголосили, що "всі мають бути рівними перед законом". Студенти вже готуються виходити на новий протест.

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Скандально відома мовознавиця Ірина Фаріон залишається на посаді викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" принаймні до 23 листопада. Про це з посиланням на рішення комісії, скликаної ректором вишу, повідомили 14 листопада у "РБК-Україна".

Представник студентів, які вийшли на протест та вимагають звільнення викладачки, передав позицію керівництва університету. У "Львівській політехніці" заявили, що нині "немає правових і законних підстав" для усунення Фаріон з посади.

"23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом", — сказали журналістам у ректораті.

Звільнення Фаріон через скандал: студенти готують новий протест

Студенти, обурені ситуацію, вже заявили про свій намір повторити протест. Такий план вони підготували на випадок, якщо мовознавицю не усунуть з посади в університеті.

"Якщо 23 листопада, після повторного засідання, не звільнять Фаріон, то 24 листопада ми проведемо повторний мітинг. До останнього", — заявили студенти.

Скандал з Фаріон: що вже відомо

Українська мовознавиця Ірина Фаріон потрапила у скандал, закликавши російськомовних бійців називати себе "руськими". Після критики в її бік жінка опублікувала у соцмережах лист від студента з Криму, який підтримав її позицію. Невдовзі хлопця затримали російські окупанти та провели з ним "інтелігентну бесіду".

13 листопада в університеті "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, прокоментували ситуацію. Пресслужба вишу повідомила, що була сформована робоча група для опрацювання цього питання.

Студенти "Львівської політехніки" вийшли на мітинг з вимогою звільнити викладачку. До них приєдналися і люди, що навчаються в інших львівських вишах. Водночас проректор Олег Давидчак заявив, що на мовознавицю нібито не було "негативних відгуків".