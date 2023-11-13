Скандал із Фаріон: у "Львівській політехніці" відреагували на ситуацію зі студентом із Криму

У навчальному закладі висловилися про публікацію Іриною Фаріон імені та прізвища жителя Керчі, який висловив їй підтримку. У Мережі пишуть, що після оприлюднення цих даних хлопця затримали окупанти.

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Українська мовознавиця Ірина Фаріон опублікувала особисті дані студента з Криму, який підтримав її, після чого російські медіа повідомили, що молоду людину затримали. У Національному університеті "Львівська політехніка" прокоментували дії своєї професорки, пише "Суспільне" 13 листопада.

На запитання журналістів про те, чи буде реакція на інцидент з Іриною Фаріон та хлопцем із Криму, у пресслужбі "Львівської політехніки" повідомили, що в навчальному закладі сформовано робочу групу для опрацювання цього питання.

Очікується, що результати діяльності робочої групи буде оприлюднено 22 листопада.

Затримання студента в Криму: що відомо

Ірина Фаріон 8 листопада опублікувала скріншот електронного листа, в якому хлопець, який представився студентом з окупованої Керчі, підтримав її позицію щодо української мови.

Молодий чоловік написав, що не уявляє, як у момент деокупації його рідного міста він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською мовою.

Ірина Фаріон оприлюднила лист, не обрізавши ім'я та прізвище хлопця. На зауваження в коментарях філолог порадила "не давати порад, коли не просять".

Пост Ірини Фаріон Фото: Скриншот Ірина Фаріон відмовилася приховати ім'я кримчанина Фото: Скриншот

Пізніше, 13 листопада, російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" повідомив, що студента нібито знайдено і тепер ним опікується Центр із протидії екстремізму МВС РФ. Окупанти також опублікували відео, на якому молодий чоловік каже, що "повністю усвідомив свою провину".

Скандал із Фаріон: хто відреагував

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон через оприлюднення нею персональних даних студента з окупованого Криму.

Представник президента в Криму Таміла Ташева заявила, що збирається вжити заходів, щоб притягнути Ірину Фаріон до відповідальності через інцидент із кримським студентом. Ташева зазначила, що викладати загалом повідомлення від людини, яка пише з тимчасово захопленої окупантами території, — "це ницість і злочин".

Що говорить Ірина Фаріон

На думку Ірини Фаріон, заяви про затримання через неї кримського студента є "черговою провокацією". Філолог заявила, що "замовники політичної кампанії" самі себе видають, надсилаючи їй на пошту різного роду повідомлення.

"Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Але я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Боріться — поборете", — написала Фаріон у соцмережах.

Нагадаємо, 6 листопада Ірина Фаріон висловилася про бійців бригади НГУ "Азов" і 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську. Вона заявила, що не може назвати українцями воїнів, які спілкуються не державною мовою.