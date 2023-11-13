"Мала б знати про захист персональних даних": Лубінець звернувся до СБУ щодо Фаріон

Іриною Фаріон через оприлюднення інформації про кримського студента може зайнятися СБУ, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон через оприлюднення нею персональних даних студента з окупованого Криму. Про це йшлося у повідомленні Лубінця в соцмережах.

Лубінець пояснив, що Ірина Фаріон, яка опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму, мала б знати про важливість захисту персональних даних.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", — сказав Лубінець.

Лубінець звернувся до СБУ щодо Фаріон

За його словами, це не спинило Ірину Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця, що може мати й вже має наслідки.

"Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний", — наголосив Лубінець.

Він звернувся до СБУ, аби дії Фаріон проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку.

Зазначимо, що після вчинку мовознавиці з'явилася інформація, що хлопцем "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського міністра внутрішніх справ.

Раніше і представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що збирається вчинити дії, щоб притягнути до відповідальності мовознавицю.

Нагадаємо, що 4 листопада Ірина Фаріон в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій висловилася щодо бійців бригади НГУ "Азов" і 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську мову. Вона заявила, що не може назвати їх українцями й запропонувала "азовцям" називати себе "руськими".