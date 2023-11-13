"Ницість і злочин": Ташева хоче притягнути до відповідальності Фаріон через лист студента

Мовознавиця оприлюднила лист жителя тимчасово окупованого півострова і тепер, за словами президента в Криму, ту можуть притягнути до відповідальності.

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Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що збирається вчинити дії, щоб притягнути до відповідальності мовознавицю Ірину Фаріон, яка публічно опублікувала лист студента з окупованого Криму на її підтримку. Окупанти заявили, що нібито завдяки цьому вони викрили студента. Про це Ташева повідомила у Facebook.

Українська кримськотатарська правозахисниця Таміла Ташева зазначила, що викладати назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово захопленої окупантами території, — "це ницість і злочин".

"Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в представництві здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку", — написала Ташева.

Також кримськотатарська правозахисниця повідомила, що зараз відомо про щонайменше 535 подібних "дискредитацій".

Вона заявила, що як представниця президента України в АР Крим буде "вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії" Ірину Фаріон.

Що відомо про дії Фаріон

Нагадаємо, 8 листопада екснардепка Ірина Фаріон оприлюднила скриншот повідомлення від жителя тимчасово окупованого Кримського півострова, де він підтримує її позицію щодо української мови. Ба більше, мовознавиця навіть не приховала особисті дані студента.

13 листопада з'явилося повідомлення, що студента нібито знайшли, і тепер ним, його викладачами та оточенням займається Центр із протидії екстремізму МВС РФ.

Раніше, 4 листопада Ірина Фаріон в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій висловилася щодо бійців бригади НГУ "Азов" і 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську мову. Вона заявила, що не може назвати їх українцями й запропонувала "азовцям" називати себе "руськими".

Фаріон образила "азовців"

На слова мовознавиці відреагував екскомандир "Азову" Максим Жорін. Він коротко та влучно відповів на закид Фаріон щодо "азовців".