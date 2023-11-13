"Низость и преступление": Ташева хочет привлечь к ответственности Фарион из-за письма студента

Языковед обнародовала письмо жителя временно оккупированного полуострова и теперь, по словам президента в Крыму, ту могут привлечь к ответственности.

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Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что собирается предпринять действия, чтобы привлечь к ответственности языковеда Ирину Фарион, которая публично опубликовала письмо студента из оккупированного Крыма в ее поддержку. Оккупанты заявили, что якобы благодаря этому они разоблачили студента. Об этом Ташева сообщила в Facebook.

Украинская крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева отметила, что выкладывать в целом сообщения от человека, который пишет с временно захваченной оккупантами территории, — "это низость и преступление".

"Я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы в представительстве осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами, которые своими действиями "дискредитируют" вооруженные силы страны агрессора. Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности", — написала Ташева.

Также крымскотатарская правозащитница сообщила, что сейчас известно о по меньшей мере 535 подобных "дискредитаций".

Она заявила, что как представитель президента Украины в АР Крым будет "совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия" Ирину Фарион.

Что известно о действиях Фарион

Напомним, 8 ноября экс-нардеп Ирина Фарион обнародовала скриншот сообщения от жителя временно оккупированного Крымского полуострова, где он поддерживает ее позицию относительно украинского языка. Более того, языковед даже не скрыла личные данные студента.

13 ноября появилось сообщение, что студента якобы нашли, и теперь им, его преподавателями и окружением занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

Ранее, 4 ноября Ирина Фарион в интервью журналистке Янине Соколовой высказалась относительно бойцов бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады, которые до сих пор не перешли на украинский язык. Она заявила, что не может назвать их украинцами и предложила "азовцам" называть себя "русскими".

Фарион оскорбила "азовцев"

На слова языковеда отреагировал экс-командир "Азова" Максим Жорин. Он коротко и метко ответил на упрек Фарион относительно "азовцев".