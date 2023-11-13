Не приховала ім'я: у Криму затримали студента, який підтримав Фаріон, — соцмережі (фото)
Колаборант Олександр Таліпов закликав Ірину Фаріон "не зупинятися" і здати все українське підпілля на окупованому півострові.
Мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон оприлюднила скріншот повідомлення від жителя окупованого Кримського півострова, у якому він підтримує її позицію щодо української мови. При цьому філолог відмовилася приховати особисті дані хлопця. Відповідний пост Ірина Фаріон опублікувала у своєму Telegram-каналі 8 листопада.
У повідомленні молодий чоловік зазначає, що не уявляє, як у момент деокупації його рідного міста Керч він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською мовою.
"Звідки я знатиму, що це наші, а не м*скалі, які одягнулися в українську військову форму", — написав кримчанин.
Хлопець також наголосив, що є студентом 1 курсу української філології та назвав Ірину Фаріон "променем серед темряви окупації".
Цей електронний лист Ірина Фаріон опублікувала, не приховавши ім'я та прізвище студента. На зауваження в коментарях філолог порадила "не давати порад, коли не просять".
Пізніше, 13 листопада, російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" повідомив, що кримського студента нібито знайшли, і тепер ним, його викладачами та оточенням займається Центр із протидії екстремізму МВС РФ.
Окупанти також опублікували відео із затриманим молодим чоловіком, який стверджує, що "повністю усвідомив свою провину".
"Зі мною було проведено інтелігентну бесіду, і я повністю відмовляюся від своїх поглядів, тому що я розумію, що був не правий, і це повністю було абсолютно неправильно", — сказав він.
Колаборант і блогер Олександр Таліпов, який мешкає в Криму, у своєму Telegram-каналі стверджує, що затриманий юнак нібито заявляє, що підтримує Росію та її агресію проти України.
"Пропоную Ірині Фаріон не зупинятися на досягнутому і злити все кримське підпілля. "Щиро дякую" і сподіваюся на подальшу співпрацю!" — написав колаборант.
На момент публікації новини Ірина Фаріон ніяк не прокоментувала інцидент.
Мовний скандал із Фаріон: що відомо
Нагадаємо, 4 листопада Ірина Фаріон в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій висловилася щодо бійців бригади НГУ "Азов" і 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську мову. Вона заявила, що не може назвати їх українцями.
У відповідь на критику у свій бік Ірина Фаріон сказала, що мовне питання важливе, "інакше війна триватиме вічно".
"Спасибі всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче", — заявила філолог.
На слова Ірини Фаріон відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він наголосив, що екснардеп не має права ображати жоден підрозділ ЗСУ, а правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на діяльність Фаріон.